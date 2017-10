No usaré los recursos de NL para campaña: gobernador

Monterrey

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón aceptó que el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, le ponga un contralor que vigile diariamente el uso de recursos públicos cuando recolecte firmas en su búsqueda por contender por la Presidencia de la República.

En entrevista al término de la toma de protesta del nuevo director del Instituto Estatal de la Juventud en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal rechazó el uso o desvío de recursos públicos en su pretensión de ir por la Presidencia por la vía independiente anunciada este miércoles.

"Con mucho gusto acepto que me ponga un contralor y que me esté vigilando aquí diario, nosotros no vamos a usar recursos, yo no voy a ser un parásito, en ese sentido, creo que le salió sangre, vi cuando estaba haciendo esa declaración.

"Se mordió la lengua, porque él se está gastando los recursos del pueblo de México, el que deben vigilar es a él para que deje de gastar los recursos de los mexicanos, yo dije que estoy viendo un esquema donde no viole la Ley, donde no pueda utilizar los recursos de la sociedad", indicó.

Este miércoles pasado, Rodríguez Calderón dio a conocer su intención de preinscribirse este sábado ante el Instituto Nacional Electoral (INE)en la Ciudad de México para contender por la Presidencia como aspirante ciudadano.

Revira: No lo apoyarán funcionarios públicos

Tras la polémica desatada porque anunció que lo apoyarán funcionarios públicos como Genaro Alanís, subsecretario de Desarrollo Político, además de Mauricio Torres y Jorge Castillo, el gobernador reviró y afirmó que siempre no participarán.

"Me iré al INE el sábado a entregar esa carta, todavía ahorita no completo los documentos, todavía tengo problemas, ayer (miércoles) yo les dije que había decidido, pero ya vi que era polémico, y vamos a cambiar, no quiero que alguien del gobierno vaya a entrar en la función esa, tengo la asociación que es un simple instrumento que pide el INE que sea la responsable de la llegada de recursos, y le pedí a la gente que me ayude que vean la forma de cambiar para que sean ciudadanos para que no sean funcionarios", señaló.

Esta decisión coincide con una consulta hecha por MILENIO Monterrey al Instituto Registral y Catastral de Nuevo León donde no aparece la inscripción, ni la escritura pública constitutiva de la asociación civil La Nueva Independencia, ni los funcionarios mencionados por el gobernador, y aunque se requirió una explicación a través de Comunicación Social y la secretaría General de Gobierno ésta nunca llegó.