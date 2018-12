Rectores suben el tono contra los recortes

Jorge Almazán

Rectores y directores de universidades e instituciones públicas de educación superior elevaron el tono de protesta y rechazaron los recortes previstos a esas escuelas en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y entregado el pasado sábado a la Cámara de Diputados, motivo por el cual incluso ya se convocó a marchas y mítines el próximo jueves, en protesta por la reducción de recursos.



Además, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) manifestó su inconformidad con el monto de los recursos asignados al sector, el cual presenta una reducción de mil 713.8 millones de pesos a las instituciones federales, entre ellas la UNAM, la UAM y el IPN, lo que representa, dijo, una caída de 6.2 por ciento en términos reales.



En un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, la asociación expresó que, de concretarse las reducciones, “se agravaría el rezago financiero acumulado en los últimos años, ya que durante el periodo de 2000 a 2017 se observó un crecimiento de la matrícula pública de educación superior de 116%, mientras que el crecimiento del gasto federal para este nivel fue de 71%.



“Además, en el periodo 2015-2018, diversos programas presupuestarios de carácter extraordinario se redujeron en cerca de 22 mil millones de pesos”, agregó la Anuies.



UAM y UAQ, en contra



Al respecto, la Universidad Autónoma Metropolitana expresó su desacuerdo con el recorte de 4.1 por ciento a su presupuesto para el próximo año, que pasaría de 7 mil 28 millones de pesos a 6 mil 738 mdp, y demandó “enfáticamente que la Cámara de Diputados analice esta situación y haga las modificaciones necesarias al proyecto, a fin de que la UAM incremente su presupuesto y con ello colabore a la consolidación de una educación superior de mejor calidad”.



En un comunicado, la universidad especificó que espera “el cumplimiento del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, asumido en una reunión celebrada el pasado 15 de agosto ante rectores y directivos que forman parte de la Anuies, en el sentido de que el presupuesto para las universidades públicas sería incrementado, al menos, en la proporción del aumento inflacionario”.



Advirtió que pese a su compromiso y trabajo constantes, la UAM ha sido una de las instituciones de educación superior más castigadas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, con una posible reducción de su presupuesto del 7.7 por ciento en términos reales, “lo que consideramos inaceptable, toda vez que pone en riesgo el desarrollo de sus labores académicas, así como el crecimiento programado de su matrícula y la necesaria ampliación de su infraestructura”.



Refirió que las universidades públicas “no son espacios de privilegio”, sino instituciones que hacen un gran esfuerzo por atender de manera integral al mayor número posible de alumnos.



También la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) externó su desacuerdo con la reducción presupuestal y exigió a López Obrador cumplir su palabra de no disminuir el presupuesto 2019 para las universidades públicas estatales.



En un comunicado, la UAQ dijo tener preocupación porque la postura del nuevo gobierno federal parece que pretende empeorar la situación que puede derivar en que las instituciones pierdan su autonomía.



"Exigimos respeto irrestricto a la autonomía universitaria, esencial para la vida de la educación Superior pública y el desarrollo de una sociedad democrática”, señaló la universidad.



IPN apela a la comprensión



El director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez, aseguró que apelará a la “compresión, apoyo y sensibilidad” en la Cámara de Diputados para que el presupuesto en dicha institución educativa sea, por lo menos, el mismo de este año, de 16 mil 624 millones de pesos más la inflación, y no se reduzca a 16 mil 419 millones de pesos, el 1 por ciento.



“En el caso del Politécnico es una reducción muy pequeña, la propuesta apenas llega a la Cámara de Diputados y nosotros igual que lo han hecho otros de nuestras instituciones hermanas también solicitamos la comprensión y el apoyo de ellos”, dijo.



Señaló estar seguro que en la Cámara, los diputados, “con toda la sensibilidad que los caracteriza siempre han apoyado a la educación y no creo que esta sea excepción”.



Explicó que de cualquier forma el IPN “está muy preparado y por ello recientemente presentamos al Consejo General un programa de austeridad que sin afectar lo académico, solamente tendremos economías en lo administrativo para coadyuvar y para tener mejores servicios y sobre todo que la calidad de la educación en el politécnico se mantenga como siempre ha estado”.



Manifestaciones



Para protestar contra las intenciones de recortes, universitarios, politécnicos y metropolitanos convocaron a una marcha, con el lema “No a la reducción”, para el próximo jueves 20, que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, a las 11 de la mañana.



En tanto, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (Stunam) convocó a sus agremiados a un mitin para ese mismo día en el Palacio Legislativo de San Lázaro, también a las 11 horas, para manifestarse contra el recorte a los recursos de la máxima casa de estudios.



“Buscaremos una audiencia con la presidencia de la Cámara de Diputados y con la Comisión de Presupuesto para tratar el asunto”, dijo el secretario de prensa del sindicato universitario, Alberto Pulido.



En entrevista, apuntó que “la cuarta transformación no puede estar al margen de fortalecer a las universidades públicas que muchas de ellas están en crisis”.



Señaló que “tal y como lo mencionaron las autoridades de la UNAM, esto es muy sorpresivo sobre todo porque se habló de dar más recursos a la universidad”.



Advirtió que “se dieron más recursos en el último año de (Enrique) Peña Nieto (38 mil 300 millones de pesos) que lo que hoy quieren darle (37 mil 277 millones de pesos, mil 23 mdp menos).