Rectores le bajan a sus quejas y a sus salarios

Fernando Damián, Elia Castillo y Alma Paola Wong

Al celebrar la rectificación del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los recortes al gasto de las casas de estudios superiores, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) anunció una serie medidas de austeridad, como la revisión del régimen salarial y sistemas pensionarios, reducción del gasto operativo y viáticos, así como eficiencia del parque vehicular y teléfonos móviles, entre otras.



Después de su reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, y el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez, anunciaron incluso la reducción de sus sueldos a partir de la primera quincena de enero próximo.



Sin precisar la cifra, Graue indicó que su remuneración disminuirá en la misma proporción que la del presidente López Obrador:



“En la misma proporción que el Presidente lo haga, así lo haré yo... 22 mil y algo, no me acuerdo de la cantidad exacta, pero son 22 mil, hágase de cuenta 239, por decir un número que dijo él. Yo lo haré un peso menos, solo porque el Presidente está delante de mí”, dijo el rector, quien señaló que con ello se cubrirán pendientes de nómina y programas fundamentales.



Más tarde, a través de sus redes sociales, la UNAM reiteró la decisión del rector, pero tampoco precisó montos de sueldo y reducción.



“Coincidiendo con la visión de austeridad marcada por el Presidente de la República, el rector Graue regresará parte de su salario a la Tesorería a partir de la primera quincena de enero, y presentará el programa de austeridad de la UNAM”, indicó en un mensaje.



El sueldo del rector de la UNAM es de 177 mil 895 pesos mensuales, según el portal de transparencia de la Universidad.



“A PONER EL EJEMPLO”



En cambio, el director del Politécnico dijo en San Lázaro que su ingreso mensual pasará de 106 mil a 92 mil pesos al mes.



“En mi cheque aparecen, sumando las dos quincenas, 106 mil pesos; en la suma de las dos quincenas a partir de enero serán 92 mil pesos (…); si yo estoy pidiendo política de austeridad a la comunidad, el ejemplo lo tiene que poner el propio director. Yo lo dije: el celular yo lo voy a pagar, no me lo va a pagar nadie, y el chofer solamente lo voy a utilizar cuando venga a este tipo de reuniones”, señaló.



Pero más tarde, a través de Twitter, Rodríguez anunció que a partir d enero devolverá 37.18 por ciento de su salario, que actualmente es, en valor neto, 127 mil 740 pesos mensuales, lo que significa que reintegrará 34 mil 619 pesos, para quedar con 93 mil 120 al mes.



“Comprometido con la política de austeridad del Presidente de la República y el cumplimiento al Programa de Austeridad del IPN, aprobado en noviembre pasado, reintegraré 37.18 por ciento de mi salario a partir de la primera quincena de enero de 2019”, indicó en su red social.



Durante el encuentro con los rectores, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en el Palacio de San Lázaro, Mario Delgado, aplaudió las medidas de austeridad anunciadas por el secretario ejecutivo de la Anuies, Jaime Valls.



“Aquí se ha planteado también una gran sensibilidad al tema de la austeridad; es un mandato de la gente tener un manejo claro, transparente y austero de los recursos públicos para privilegiar el gasto sustantivo en atención a los jóvenes y aumentar la calidad de la educación”, indicó.



Además de enunciar las medidas de austeridad que adoptarán las universidades públicas, Valls anticipó también la instalación de una mesa de trabajo para acordar los mecanismos para una gestión eficaz y eficiente de los recursos destinados a la educación superior.



“En corresponsabilidad al financiamiento del Estado a la educación, las universidades públicas e instituciones de educación superior se comprometen a realizar una gestión racional, honesta y que rinda cuentas de los recursos”, agregó.



Y ADEMÁS



SUSPENDE EL STUNAM PROTESTA

El Sindicato de Trabajadores de la UNAM (Stunam) suspendió el mitin que tenía planeado realizar hoy en la Cámara de Diputados para protestar contra la reducción al presupuesto de universidades.



“A partir del compromiso público del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que manifiesta que se va a entregar a las universidades el presupuesto que acordó con la Anuies, se queda en suspenso el mitin convocado para mañana (hoy)”, establece el aviso sindical.