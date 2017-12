Recorte de presupuesto a CEE fue consenso: diputados

Monterrey

Luego de que los integrantes de la Comisión Estatal Electoral (CEE) no recibieron el presupuesto que plantearon, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor García, les sugirió capacitar al personal con el que cuenta para no contratar más y realizar otros ajustes para lograr una elección creíble.

Comentó que se trató de un recorte de presupuesto generalizado, que no llevaba marca para nadie, ya que simplemente la intención del Gobierno fue que permaneciera tal cual lo propuso el Gobierno y favorecer el rubro de la seguridad, entre otros.

"Yo creo que van a tener que ir más a la capacitación del personal más que al gran número de personas, porque efectivamente el presupuesto pues no es el que se solicitó, no porque no fuera el adecuado, simplemente porque tanto el Gobierno del Estado, como nosotros consideramos que era suficiente para llevar a cabo el próximo proceso electoral separado el tema de las consultas públicas, debe hacer es eso, optimizar el recurso y capacitar al personal, aunque tenga que ser menor no quiere decir que ponga en riesgo la elección.

"Tendrán que ser ajustes si es que quieren que sea una elección creíble, totalmente de piso parejo, lo que tienen que hacer es definir cada una de las funciones de su personal y a las personas que se contratan temporalmente para el tema de la elección, que sean menos, pero más capacitadas", dijo.

Lo anterior luego que MILENIO Monterrey publicara que para el 2018 el Congreso local le aprobó a la CEE un presupuesto de 844 millones de pesos, por lo que el comisionado presidente, Mario Alberto Garza, prevé la contratación de menos personal en el proceso electoral que se avecina.

Por otro lado, las diputadas locales del PRI, Maribel Villalón y Ludivina Rodríguez, coincidieron en que fue un consenso entre todas las bancadas recortar 150 millones de pesos a la propuesta inicial de presupuesto para la Comisión Estatal Electoral.

Además consideraron que en elecciones pasadas se han malgastado los recursos públicos, por lo que pidieron al presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, gestionar efectivamente el dinero para los comicios del próximo año, donde se renovarán los cargos de diputados y alcaldes.

"Yo creo que ya hemos visto en pasadas elecciones que no se ha necesitado tanto, yo creo que se desperdició mucho dinero en estas elecciones. Yo creo que se puede hacer más con menos estoy convencida", mencionó Villalón.

"El presidente (de la CEE) tiene que empezar a ver cómo va a hacer la distribución del presupuesto que tiene y ese mismo que sea transparente. Ya si necesita otro tipo de apoyo pues a lo mejor estaría bien que estuvieran en platicas con nosotros los diputados", agregó Rodríguez.

Aunque aseguraron que la CEE podría cabildear más recursos, advirtieron que la postura del PRI al aprobar el presupuesto fue terminante y en consenso con las demás bancadas.

Opina del Cecyte

Héctor García comentó en relación al caso de la cuenta pública rechazada del Cecyte, donde se detectó que 93 maestros dobleteaban en el cobro de sueldo, tanto en este organismo, como en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que debería a llamarse a cuentas a los directivos para que expliquen este asunto.

Declaró que si se trata solamente del tema del dobleteo de plazas, se trataría de una sanción de tipo administrativa, ya que no todos los maestros están impedidos de incurrir en el dobleteo, por lo que habría que revisar bajo qué contrato se hizo y bajo qué contrato, entre otras cosas.

"Yo creo que el rechazo de la cuenta pública ya por sí debe de llamar la atención de la autoridad responsable tanto del Cecyte como de las propias autoridades de auditoría, para saber que más sigue sucediendo, los entes públicos todos deben de rendir cuenta y esa cuenta debe ser lo más impecable posible, el hecho de rechazarla indica que seguramente hasta donde se ve no están las cosas lo más transparente posible.

"El llamado que yo haría sería que la función que se cumple con el Cecyte que es lo más importante y que debiera de estarse manejando no solamente de manera transparente y de manera muy adecuada, llamar a los directivos a que aclaren cuentas y a los responsables de cada una de esas áreas", comentó.