Reconstruidas ya, 2.2 mil de 60.3 mil viviendas dañadas el 19-S

México

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, dio a conocer que luego de seis meses de los sismos de 7 y 19 de septiembre pasado, se han reconstruido ya 2 mil 252 viviendas de las 60 mil 303 que presentaron daño total.

En conferencia de prensa en la sede de la dependencia federal, la funcionaria resaltó que, de acuerdo con el último informe del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el total de viviendas dañadas fue de 171 mil 990, 111 mil 687 con afectación parcial y 60 mil 303 en su totalidad, distribuidas en diversas entidades de la República.

De esta última cifra, la Sedatu ha supervisado 55 mil 471 casas que reportaron daño total, de las cuales 41 mil 564 se encuentran en proceso de reconstrucción.

De esas, informó Robles, 2 mil 252 ya fueron reconstruidas totalmente, 12 mil reportan 75 por ciento de avance; 11 mil 472, 50 por ciento; 7 mil 140, 25 por ciento, y 8 mil 700 se encuentran en comienzo de reconstrucción.

La funcionaria federal subrayó que Oaxaca fue el estado con más viviendas dañadas, con un total de 65 mil 44; Chiapas tuvo 46 mil 773, Puebla, 28 mil 345; Morelos, 15 mil 801; Estado de México, 6 mil 60; Ciudad de México, 5 mil 920; Guerrero, 3 mil 928, y Tlaxcala, 65.

En el tema de las tarjetas repartidas entre los damnificados para la reconstrucción de sus casas, Robles explicó que el gobierno federal ha depositado más de 7 mil 544 millones de pesos a través de Bansefi y se han retirado más de 6 mil 437 millones de pesos.

Señaló que el total de titulares de tarjetas de daño parcial son 111 mil 623, de las cuales se han entregado 106 mil 243.

Asimismo, los titulares de tarjetas de daño total son 59 mil 656, de las cuales se han dado 56 mil 696.

“Las tarjetas que no se han entregado representan 5 por ciento restante, y no se ha hecho porque no se han encontrado a las familias o porque las tarjetas tenían mal el nombre y hay que ir al proceso de reposición”, expuso.

Robles informó que han convenido con Bansefi instalar módulos en lugares donde haya grandes concentraciones de gente para realizar la entrega, así como operativos para llegar a las comunidades y ya no hacerlo casa por casa, “dado que estamos prácticamente en el proceso electoral y no queremos que se confunda este procedimiento, que ha sido hasta ahora muy transparente”.

Aseguró que ve factible que en cuanto concluya la administración federal actual se dé por terminada la reconstrucción: “El compromiso del gobierno es que al terminar su gestión, todas las viviendas estarán reconstruidas”.

Añadió que el proceso implicó cuatro ministraciones de los gobiernos federal y estatales; en el primero de los casos ya se aplicaron todos los recursos y en el segundo la entrega ha sido paulatina, lo que implica lentitud en el proceso.

Finalmente resaltó que con una inversión de 775 millones de pesos por parte del gobierno federal, a través del Fonden, se logró demoler 23 mil viviendas, que dejaron más de dos millones de metros cúbicos de cascajo, lo que equivale a 2.3 veces el estadio Azteca.