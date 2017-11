Mancera debe explicar gastos de reconstrucción, pide Padierna

Ciudad de México

La senadora del bloque PT-Morena, Dolores Padierna, propondrá que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, comparezca en el Senado para explicar el programa de reconstrucción de la capital tras los sismos de septiembre, pues los damnificados se han quejado de falta de apoyo.

“Yo lo he escuchado (a Mancera) en varias entrevistas y ha dicho que además de los créditos está el Programa de Mejoramiento de Vivienda; va uno a la oficina y nos dice su titular que le dieron cien millones, de los cuales ya no hay nada y si vamos a otra oficina es lo mismo, en todas las oficinas nos dicen que no hay dinero para los damnificados”, dijo.

Durante la conferencia de prensa de la senadora, vecinos de la delegación Cuauhtémoc afectados por los sismos exigieron al gobierno capitalino un verdadero programa de reconstrucción y destinar los recursos del Fonden, en su totalidad, para los damnificados.

Los colonos denunciaron que las autoridades no se han acercado a darles información y pidieron conocer quién administró el dinero que se envió del extranjero y a quién se le otorgó.

La legisladora respondió que esa es la misma petición que se ha hecho desde la tribuna, “¿dónde está toda la ayuda internacional económica? Es mucho dinero y con eso alcanzaría para arreglar los predios”.

Una de las vecinas del predio de ubicado en Fray Servando 273 pidió a las autoridades que se presenten, porque su inmueble está afectado por un edificio de 15 pisos que está a un costado.





JASR