No he recibido apoyo de Manuel González, asegura Felipe

Adín Castillo

Luego de que el PRI denunciara apoyos para Felipe de Jesús Cantú de parte del secretario general de Gobierno en Nuevo León, Manuel González, el candidato panista aseguró que no ha recibido ninguna clase de apoyos de su parte.

En entrevista luego de realizar un recorrido en el Mercado Valle Verde, el candidato panista a la alcaldía de Monterrey dijo que personalmente ha pedido a autoridades de los tres niveles de gobierno que no intervengan, pues la elección les corresponde exclusivamente a los ciudadanos.

"Yo he pedido a todas las autoridades, municipal, estatal y federal, que no intervengan de ninguna manera en el proceso electoral, esta decisión le corresponde a los ciudadanos y vamos a insistir hasta el cansancio que ese derecho no puede pasarse a nadie, no puede delegarse, no puede cambiarse, es una determinación del pueblo, para el pueblo", comentó. Felipe de Jesús Cantú dijo desconocer el contenido de la denuncia interpuesta por el PRI, pero aseguró que Manuel González no apoya su campaña.

"Desconozco el contenido de la denuncia, lo que sí puedo asegurar es que no hemos recibido ningún apoyo de ningún tipo, ni moral, ni físico, ni económico de parte del secretario", expresó.

El panista insistió en que la elección extraordinaria de Monterrey solamente es de dos candidatos, y pidió a los ciudadanos sólo tachar la opción del PAN, pues a pesar de que Iván Garza declinó a su favor, no existen coaliciones, por lo que el voto no contaría a su favor.





