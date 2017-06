Rechazan PRI y PAN petición del Estado para extraordinario

Monterrey

Luego del anuncio del secretario general de Gobierno, Manuel González, de solicitar al Congreso local un nuevo periodo extraordinario para tratar temas que plantea el Ejecutivo, los coordinadores de las bancadas del PRI y del PAN rechazaron esa petición.

El coordinador panista, Arturo Salinas, comentó que incluso la Comisión Permanente estaría citando hasta el mes de agosto, luego de concluir el periodo extraordinario de la próxima semana.

"El periodo extraordinario lo tiene que aprobar la Comisión Permanente, si no lo aprueba no hay periodo extraordinario, en la próxima Permanente se verá su solicitud y se desechará seguramente. (Lo de las placas foráneas) no se va a ver en ese extraordinario, no es un tema que se haya abordado, es un tema que requiere de análisis, mesas de trabajo, ver los temas de seguridad, platicar con el secretario de Seguridad más a fondo, es un tema que no es prioritario en este momento, no es urgente en este momento", dijo Salinas.

Señaló que en este periodo extraordinario se tiene que ver la urgencia de combatir la corrupción, tener una Ley Electoral y promover la inversión en movilidad en el estado, entre otras cosas y esos son los temas que se van a abordar.

Lo anterior luego de que en rueda de prensa Manuel González dijo que en diversas iniciativas no se reúnen los requisitos que marca el artículo 66 de la Constitución y por lo tanto consideró que es ilegal la convocatoria de los diputados al periodo extraordinario, y adelantaron que convocarán a uno nuevo en donde sean contempladas las iniciativas estatales.

El funcionario resaltó que no se contemplaron al menos dos de las cuatro iniciativas del Gobierno del Estado como lo son: los cambios en la Ley Orgánica del Estado para pasar el Sistema Penitenciario a la Secretaría General de Gobierno y la ley que prevé el pago por derechos de placas foráneas.

Al respecto, el coordinador priista, Marco González comentó que los temas que propone Manuel González no están en cartera, y por lo tanto no pasarán en el periodo de la próxima semana.

"Tendría que ser para uno (periodo extraordinario) posterior. Es tema de interpretación (los argumentos de Manuel González) ahí sería ver la justificación, cada quien tiene su interpretación, aquí ya se votó por el pleno.

"Ni se ha pasado a cartera (lo de las placas foráneas), no es tema, yo ya di el planteamiento, fui muy firme en lo que ya dije (de no apoyar esa propuesta)", declaró.

Reiteró que en su Alianza por no más impuestos, 39 de 42 diputados firmaron para que ya no haya más contribuciones ni derechos que pretenda cobrar el Gobierno, por ello está en contra de cobrar por las placas foráneas.

"Se cumplió en tiempo y forma y vamos a tener el periodo extraordinario con los temas ya aprobados, no va a haber modificación", declaró González.

Por su parte, la bancada de Movimiento Ciudadano coincidió con el Gobierno del Estado en que la mayoría de los asuntos que se pretenden tratar en el periodo extraordinario de sesiones es ilegal ya que no cumplen con el apartado cuarto del artículo 66 de la Constitución.

El coordinador del grupo, Samuel García Sepúlveda insistió les pretenden propinar albazo con dos temas en específico como son la nueva Ley de Ministerios Públicos y ratificación y no de cuatro Magistrados del Poder Judicial, donde, denunció que el PAN y el PRI pretenden poner cada quien dos.

"Quieren nombrar o someter a magistrados sin llegar todavía el tiempo, esto se debe hacer hasta septiembre y no, quieren desde ahorita afectar la ratificación para tener más votos partidistas y poder poner a un Presidente a modo, el único magistrado que quizá si pueda urgir, porque es el que entro primero es el magistrado Cárdenas, el sí podría ser ratificado sin problema".

Sobre la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, García Sepúlveda dijo que solo pretenden hacer una copia de la actual ley orgánica.

Admite, podrían bajar temas

Al respecto, Marco González admitió que sí podrían bajar temas del orden del día del extraordinario de la próxima semana.

"Se cumplió en tiempo y forma y vamos a tener el periodo extraordinario con los temas ya aprobados, no va a haber modificación. Bajar temas de los que ya están aprobados (sí podríamos) pero no incluir otros temas que no están.

"Se puede caer REA, se puede caer lo de los vagones, se puede caer cualquiera de los temas, aquí es de consensos, si no hay consensos se caen los temas", declaró González.

