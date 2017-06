Rechazan diputados cobro de Agua y Drenaje a ciudadanos

Monterrey

Diputados locales se mostraron en contra de que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) aplique un cobro a los ciudadanos que desperdicien el líquido, sin embargo, hicieron un llamado a la población a racionalizar y cuidar el agua.

Samuel García, coordinador de Movimiento Ciudadano; Hernán Salinas diputado local del PAN; y Marco González, líder de la fracción priista, coincidieron en que no debe aplicarse un cobro extra a los ciudadanos que no racionalizan el agua.

Sin embargo, admitieron que falta mucha cultura y concientización en el cuidado del agua, por lo que hicieron un llamado a la comunidad a reflexionar en el tema.

"Hay que revisar, los actos de molestia deben de ser la última opción, el acto de molestia a un ciudadano, el impuesto, el cobro, la multa debe ser ya de plano el último cartucho después de haber agotado otros", indicó Samuel García.

Por su parte, el legislador Hernán Salinas aseguró que a menos de llegar a una crisis en donde sea necesario aplicar el cobro, no estará a favor, y Marco González coincidió con esta postura.

"Cualquier cobro que pase en el Congreso no podemos aprobarlo porque nosotros mismos firmamos un acuerdo de no más impuestos, no más derechos salvo si hubiera una situación de crisis sequía o algo que ya la autoridad formalmente nos está pidiendo ayuda y que haya una aprobación por parte de la sociedad que si está de acuerdo la aprobaríamos", expuso Marco González.

Sobre la reunión que sostuvo con el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza González, el legislador priista informó que será el 31 de julio cuando la presa de La Boca esté por lo menos al 60 por ciento de su capacidad.

"Me comentó que este fue un año atípico que las mejoras que se tenían que hacer en el acueducto, se tenían que hacer por el diámetro del tubo que eso se entiende y que en su momento el atraso se debió al ejercicio presupuestal federal que también se entiende, lo que no se entiende es porque no se le informó a la comunidad a tiempo", explicó González sobre su reunión.

