Rechaza PAN elegir candidatos sin convocatoria

Monterrey

Luego de que Adalberto Madero e Iván Garza criticaran al PAN por el método de selección de candidatos, el dirigente estatal, Mauro Guerra Villarreal, rechazó ya tener candidatos elegidos, resaltando que el Comité Ejecutivo Nacional ni siquiera han emitido las convocatorias.

El dirigente estatal aseguró que el PAN ha dado la información correspondiente y ha cumplido con sus obligaciones con los aspirantes, y explicó que solamente están en espera de que la Comisión Organizadora de Elecciones emita la convocatoria.

TE RECOMENDAMOS: Pide Víctor Fuentes consultas públicas para elegir candidatos

"Hemos cumplido con todos los tiempos, estamos en espera de que se dé esta publicación de convocatorias, y quienes quieran participar lo puedan hacer... la convocatoria para los puestos locales, al igual que los federales, se lanza por la Comisión Organizadora de Elecciones a nivel nacional", dijo.

Guerra Villarreal dijo que la reacción de algunos militantes ha sido simplemente porque falta de seguridad o respaldo de parte de la ciudadanía, en referencia a la salida de Iván Garza de Acción Nacional.

"Entiendo que hay algunos que al no tener la seguridad o no tener el respaldo ciudadano, o la simpatía ciudadana para en un momento dado ser considerados candidatos del PAN quieran irse por la más fácil, de gritar que las cosas están mal", comentó.

El dirigente dijo que la decisión de Iván Garza refleja que ha antepuesto sus intereses personales a los del partido, razón por la que buscó la candidatura a la alcaldía de Monterrey con Movimiento Ciudadano.

"Se respeta la decisión, pero creo que no es lo que debería o lo que se esperaría que se pueda hacer con un militante del PAN que busca generar un proyecto en unidad", explicó.

Con respecto al "destape" de Felipe de Jesús Cantú como candidato del PAN en Monterrey hecho por Iván Garza, Mauro Guerra dijo que se trata de un ataque para desestabilizar.

"Aquí simplemente se quiere hacer un ataque sistemático y querer entorpecer un poco el proceso como va hasta ahorita.

"Es obviamente una reacción sistemática, de ataque, y de desprestigio en la búsqueda de un bien personal, si no hay convocatorias, si no se ha abierto un registro, no sé cómo vaya a poder creer que tiene ya la definición de quién es el candidato", dijo.

Esperan convocatorias esta semana

Acerca de la fecha en que se publicarán las convocatorias y lineamientos de los candidatos del PAN en Nuevo León, Mauro Guerra dijo que no todavía no conocen cuándo serán, aunque esperan que sea en el transcurso de la siguiente semana.

"Yo creo que a más tardar esta semana o el día de mañana, pudiera estar, pero no me gustaría asegurar una fecha porque no es algo que esté en el control del Comité Directivo Estatal, sino de la propia Comisión Organizadora Electoral y del CEN", comentó.