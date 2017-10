No hay rebeldes, sino traidores: Ernesto Ruffo Appel

México

Aguerrido, directo. Panista histórico. El primer gobernador de la oposición al priato. Ahora, de los más encendidos para defender al frente ciudadano rumbo a 2018:

¿Cómo estamos?

Bien.

¿Ya más aliviado?

Siempre, gracias a Dios.

¿Menos desesperado?

Normalmente soy tranquilo.

¿Enojado?

No.

En fin, ¿vaya berrinches en el PAN?

Bueno, una élite que dominó, ahora la institución va mejor.

¿A usted qué le hicieron?

Nada, pero siempre he sido un hombre participativo y abierto.

Por cierto, ¿miente?

No, nunca.

¿Aquí viene a mentir?

Jamás.

¿Quería ser Presidente o no?

Siempre he sido responsable cívicamente.

¿Eso es un sí o es un no?

Es una responsabilidad cívica siempre dispuesta, por eso siempre digo sí.

A propósito, ¿con la salida de Margarita se acabó la pus en el partido?

Nunca he hablado así de Margarita, sino de los traidores en el Senado del PAN.

¿Qué expresión es esa?

Es algo que requiere antibióticos.

¿Es propio de un panista?

Es propio de alguien que analiza los problemas y que no puede tolerar la traición.

¿Misógino, don Ernesto?

Jamás.

¿No se arrepiente de haberlo dicho?

Cuando alguien traiciona es lo peor que puede suceder.

¿No se disculpa con Margarita?

No. Margarita es una dama. Jamás hablé al respecto así de ella.

¿Para quién está trabajando?

Para México.

¿Demócrata?

¡Siempre!

¿El primer gobernador de oposición?

Sí.

¿‘Concertacesión’?

Eso fue lo que hizo mi partido, en 88, en aras de la gobernabilidad nacional.

¿Y así ganó?

Gané en 89 por la voluntad de la ciudadanía bajacaliforniana.

¿Ahora no está dilapidando su legado?

De ninguna manera, lo estoy aportando.

¿Falta que diga que son un partido competente?

Somos competentes y competitivos.

¿Resiste Ricardo Anaya?

Se desempeña en el marco de la institucionalidad.

¿Debe renunciar?

Los tiempos ya se van acomodando, se aproxima esa decisión para él.

¿En serio, Anaya preside el partido?

Veo que ahí están los estatutos, como la guía única a seguir para conservar la unidad.

¿Estatutos que él alteró?

Esos fueron modificados antes de que llegara, precisamente de las formas que utilizó el presidente Calderón.

¿En el PRI se han de estar riendo?

No, han de estar preocupados.

¿Y Emilio Gamboa?

Gamboa, trapecista máximo del PRI. Opera y maneja, pero ya llegaron a los engaños y a las traiciones con sus propios aliados.

Seamos serios, ¿usted entregó Baja California a los Arellano?

¡De ninguna manera!

¿Limpio?

¡Claro!, que me esculquen, revisen. Siempre estoy abierto.

A ver, ¿un ex presidente lo ha señalado?

Sí claro, pero porque en esta dinámica política hoy se despeña, porque se les va Peña.

¿Algo sabía y lo dejó ser?

Siempre lo vi con respeto, pues tiene un carácter que lo rebasa a él mismo. Y esas maneras son las que lo han llevado a problemas.

Entonces, ¿miente Calderón?

Ya dije: estoy abierto. Si él tiene elementos que los use o por qué no los ha usado.

¿Los Arellano llegaron solos?

Esos ya estaban… como otros.

¿En el PAN está el crimen?

Creo que el crimen puede estar en cualquiera de nosotros.

Ya en serio, ¿de dónde sacan que Margarita opera para el PRI?

De los acuerdos que el señor Calderón llegó en 2006 para ser Presidente.

¿Eso les parece que vende?

Creo que la ciudadanía debe tener la información para analizar.

¿Entonces son el PRIAN?

Sí, así los denominan.

¿Andrés Manuel siempre ha dicho la verdad?

López Obrador ha visto la dinámica de esos debates del poder y como todos los mexicanos sospechamos. Y él ha hecho una apología de eso.

¿No estarán trabajando para AMLO?

No. Estamos trabajando para México. Aquí lo importante es que la información fluya.

¿Pero aquí el tema es la ligereza de sus argumentos?

De ninguna forma, hay elementos, hay documentos.

Por cierto, ¿ha visto a Meade?

Por ahí pasó en las butacas del Senado y lo he saludado de mano, hasta allí.

¿En serio cree que el mismo Meade quiera ser candidato?

No lo sé. Es un personaje de carácter ligero, amable. Tiene la experiencia de los números, pero no de la política.

En fin, ¿hasta dónde quieren ver a Calderón?

Ya pasó su ocasión política.

¿Y hasta dónde piensa que llegará Anaya?

El frente cívico habrá de encontrar las formas de selección. No veo que este predestinado al asunto de Anaya.

Insisto: ¿en el PRI se han de estar riendo?

Están muy preocupados.

Anaya, mentiroso, le ha dicho Ochoa Reza

¡Bueno, las cosas hay que tomarlas de quien viene!

¿Traidor le dicen sus correligionarios panistas?

Hay toda una intención del gobierno desde Los Pinos, usando a sus representantes del PRIAN, que han mantenido una estrategia de ataque.

Senador, ¿los mexicanos somos idiotas?

De ninguna forma, sabemos más de lo que imagina cada quien.

¿Nos están tomando como idiotas?

Todo mundo tiene su opinión y vaya sorpresa que se lleva uno cuando la expresan.

¿A usted le gusta que se burlen de su inteligencia?

A nadie le gusta que nos pase eso.

¿A usted le gusta que lo subestimen?

A mí me gusta que me tomen en cuenta y me escuchen.

Entonces, ¿a qué electores piensan que se están dirigiendo?

A la ciudadanía abierta.

¿Sigue sin mentir?

Claro.

¿Ricardo Anaya alteró los estatutos?

No.

¿Damián Zepeda los alteró?

No. Como le digo, ellos llegan cuando ya está hecho eso.

¿Alguien miente ahí?

Es que tratan de desacreditar, ese es el guión que viene de Los Pinos.

¿Hasta dónde quieren a los rebeldes del PAN?

No los queremos. Y no son rebeldes, son traidores para dejarlo en claro.

¿Los expulsarán del PAN?

A ellos precisamente, porque hay elementos objetivos de su conducta.

En fin, ¿debe Anaya hacer público su patrimonio?

Sin duda. Todo mundo debe de realizarlo. Yo llené mi 3de3.

¿De cuánta riqueza se hizo?

Yo tengo el fruto de mi trabajo.

¿No pidió nada por derecho de piso?

Jamás, ni de la consabida propina y cuestiones así.

¿La consabida?

Es que ya se volvió cultura, alguien dijo que así era, pero eso es de los corruptos.

¿Y ahora los ‘moches’ en el Senado?

Es un asunto lamentable que debe de corregirse y donde ha participado representantes de la Secretaría de Hacienda.

¿Sigue sin mentir?

Claro, sigo sin mentir.

¿En serio todavía piensa que el frente los llevará a la victoria?

Sí lo creo.

¿Con qué candidato?

Veremos cómo se da, por consecuencia el método de selección.

¿Con Moreno Valle?

No, ahí hay cosas qué preguntar.

¿Carismático Moreno Valle?

No creo.

¿Moreno Valle dice que Margarita no es competitiva?

Son asuntos ya de la vida entre ellos que precisamente los creó Calderón.

¿Alguien le ha dicho a Moreno Valle que se mire así?

Ojalá que se lo digan. Dicen que no sale de la Secretaría de Gobernación.

¿Trabaja para Osorio?

Me sospecho que sí.

¿En el frente se quedan solos?

No, se está incorporando mucha ciudadanía.

Ahora que está en lo del padrón, ¿cuántos panistas les quedan?

Son 268 mil de los 483 mil que encontré.

¿Afuera dicen que Margarita los rebasa?

Ya veremos. Eso es cosa de la opinión pública.

¿Los rebeldes deben de estar sonriendo?

¡Los rebeldes son traidores!

Vamos a lo que resta del PAN, ¿cuántos gobernadores les quedan?

Formalmente son 12, tienen su opinión muy dominada por las razones del presupuesto que les ingresa.

¿Está seguro que Corral lo sigue?

Javier Corral es uno de los promotores del frente cívico.

¿A poco Madero ya los perdonó?

Madero es un personaje indudable de Acción Nacional.

¿Yunes los va a seguir?

Veo que Yunes ha tenido un comportamiento institucional en Acción Nacional.

¿Afuera dicen que Pancho Vega los terminará por desconocer?

El señor Vega tendrá sus maneras. Ya veremos la solidaridad y argumentos.

¿Y sigue siendo fiable apostar la operación a Creel?

Opera para el frente indudablemente como integrante del Comité Ejecutivo del PAN.

¿Eficaz?

Muy trabajador. Tiene la responsabilidad de las elecciones y ha habido triunfos.

Por cierto, ¿a qué llegó Diego Fernández al frente?

Se ha especulado que sea interlocutor. Yo soy miembro del comité y no sé nada de eso.

¿Y eso no es el PRIAN?

Diego tiene una personalidad que admiro, es divertido, pero lamentablemente tengo que decir que nunca le he tenido confianza.

¿Los de Atlacomulco deben de estar carcajeándose?

Bueno, es que los de Atlacomulco todo lo rompen o corrompen.