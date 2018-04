Minimiza Rebeca problema de inseguridad en San Pedro

San Pedro Garza García

Pese a los hechos recientes de homicidios y balaceras en lugares concurridos de San Pedro, la candidata del PAN a la alcaldía de dicho municipio, Rebeca Clouthier, minimizó el problema de inseguridad y opinó que se trata de una situación generalizada en el estado.

TE RECOMENDAMOS: Preocupa a Anaya inseguridad en Nuevo León

Aunque admitió que San Pedro no está exento del recrudecimiento de la violencia que se vive en Nuevo León, opinó que eso no significa que el municipio no sea seguro.

"Yo creo que no podemos decir –por los eventos que han acontecido recientemente no solamente en San Pedro sino en todo el estado– que San Pedro no es seguro, por eso yo creo que el problema de la inseguridad está en todo México, obviamente Nuevo León no es la excepción y San Pedro no es la excepción, y habremos de tomar las medidas pertinentes y oportunas para recuperar esa seguridad y llevarla a otro nivel.

Además, consideró que la administración actual que encabeza Mauricio Fernández no ha fallado en sus estrategias para combatir la delincuencia organizada, pero opinó que se requiere redoblar esfuerzos y mantener una coordinación constante entre los tres niveles de gobierno.

"Yo no creo que el municipio haya fallado particularmente en la seguridad; yo creo que es uno de los temas en los que más reconocido está y simplemente creo que hay que redoblar esfuerzos y tener la coordinación con todos los órdenes de gobierno", mencionó.

Clouthier señaló que la principal problemática de los sampetrinos es la movilidad y no la inseguridad, aunque aseguró que el combate a la violencia sería uno de los ejes principales de campaña.

En el último mes se han presentado balaceras y ejecuciones en zonas comerciales y concurridas de San Pedro como es el caso de Centrito Valle y el Metropolitan Center.

Por último, debido a la afluencia de empresarios de Nuevo León que se dieron cita esta mañana en el Hotel Camino Real San Agustín para la visita del candidato de la coalición "Por México al Frente", Ricardo Anaya, se mostró confiada en la contienda de este 1 de julio, e incluso aseguró que en el caso de San Pedro ganarán en las urnas con un 60 por ciento de los votos.

fsad