Discriminación en estadio de Rayados, acusan diputados

Luego del anuncio de Rayados de Monterrey, de que ningún aficionado de Tigres podrá ingresar al estadio BBVA durante el próximo clásico del 18 de noviembre si lleva puesta la camiseta de su equipo, diputados locales consideraron que se cae en un acto de discriminación.

El coordinador de la bancada del PRI, Marco González, comentó que es lamentable la situación, pero que si eso ayuda a que no se presenten desgracias o incidentes de violencia, se debe de aplicar.

“Yo soy tigre y es lamentable que no puedas usar los colores de tu propio partido, sin embargo si esto va a ayudar a que no pase ninguna desgracia, pues adelante, no deberíamos de manejarnos así en un país y en un estado tan moderno como Nuevo León, de estar discriminando a cualquier tipo de afición y sobre todo si van a la casa amiga deberían de tener más precaución en el estadio incluso”.

Rayados de Monterrey dio a conocer algunas medidas de seguridad que tomarán el próximo 18 de noviembre cuando enfrenten a Tigres en el Clásico Regio de la Liga MX, mismo que destacan como “de alto riesgo” en una publicación de Twitter.

Entre las medidas de seguridad está el no llevar prendas con los colores de Tigres, para evitar actos de violencia.

Por su parte, el diputado local panista, Marcelo Martínez, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, coincidió en que se trata de una acción de discriminación por parte de la directiva de Rayados, y que en todo caso se realice un convenio con el Municipio de Guadalupe y el Gobierno Estatal para apoyar con mayor seguridad.

“Yo creo que deberían de tener mayor acercamiento con las autoridades para brindar mayor seguridad, el tema de privar de la posibilidad a cualquier aficionado Tigre, se me hace incorrecto, sí se me hace discriminatorio, pero a final de cuentas son las decisiones que el propio club está tomando y no veo hasta dónde.

“Yo creo que lo primordial y lo óptimo es que realizaran convenio tanto con el Municipio de Guadalupe como con el Estado para tener mayor seguridad”, declaró.