No hay represalia contra Chihuahua: Ramírez Marín

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, negó que haya algún tipo de represalia contra Chihuahua, y aseguró que el año pasado, la entidad recibió 3 mil millones de pesos más que en 2016.

Ramírez Marín aseguró que la acusación del gobernador Javier Corral es un montaje para evitar entregar cuentas de la situación por la que atraviesa su administración.

"Este montaje, tiene una explicación, (Javier) Corral, no sabe qué decir con respecto a qué está pasando realmente en Chihuahua, a un gobernador que en un fin de semana le asesinan a 27 personas en un solo municipio del estado, no tienen nada qué decir", dijo en entrevista previa a la sesión.

El legislador aseguró que Javier Corral recibió un estado que recuperó la seguridad y con un alto crecimiento económico, entre otros temas que ahora ocupan cifras record en sentido negativo.

"Entonces, ante qué estamos, ante un gobernador que dice, 'me debe Hacienda seiscientos y tantos millones de pesos'; que vayan a los informes y que vean que Corral ha recibido más de 3 mil millones de pesos más en 2017 que en 2016; o sea, no sólo no ha habido ninguna represalia contra Corral, mucho menos contra Chihuahua, no la ha habido en ninguno otro estado de la República", afirmó el líder camaral.

Añadió que Corral recibió de César Duarte una entidad en orden y en paz y ahora nuevamente los chihuahuenses no pueden salir a las calles.













