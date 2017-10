Salida de Zavala no beneficia al PAN ni a ella: Moreno Valle

Ciudad de México

La posible salida de Margarita Zavala del PAN para buscar una candidatura independiente para la elección de 2018 no beneficiará ni al partido ni a ella, dijo el ex gobernador de Puebla y aspirante presidencial, Rafael Moreno Valle.

“En una situación de este tipo nadie gana, ella no va a ganar, me imagino que es un asunto muy complicado luego de haber dedicado su vida al partido, pero también nosotros vamos a perder”, dijo Moreno Valle en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Explicó que si Zavala se registra como independiente, “los votos que obtenga no se los va a quitar ni a Andrés Manuel ni a Morena ni al PRI, se los va a quitar al PAN, la gente que vota por una alternativa de esa naturaleza es gente que tradicionalmente vota por el PAN”.

El ex gobernador de Puebla confió en que el presidente de Acción Nacional, Ricardo Anaya, se reúna con Margarita Zavala para distender las diferencias, ya que la ex primera dama “es un activo muy importante” del partido.

Pese a los señalamientos de que no hay piso parejo para elegir a un candidato a la Presidencia, Moreno Valle dijo que él no renunciará al partido.

“Yo he sido muy claro en que me voy a mantener en el partido, lamentaría mucho que ella (Margarita Zavala) tome esa decisión (renunciar al PAN). Independientemente de lo que ella determine yo me mantendré en el PAN, me mantendré en el Frente Ciudano”, afirmó en entrevista con Azucena Uresti para Milenio Televisión.

Agregó que seguirá impulsando que el método de selección del candidato presidencial sea una consulta abierta a la ciudadanía.

Margarita Zavala dará hoy a las 14:00 horas un pronunciamiento para fijar su postura ante las versiones que apuntan a que renunciará al PAN para obtener el registro a una candidatura independiente a la Presidencia.



