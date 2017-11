Moreno Valle advierte que se quedará “al margen” si Frente impone a candidato

Ciudad de México

El aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Ciudadano por México, Rafael Moreno Valle, dijo que en caso de que el candidato presidencial sea impuesto, se mantendrá al margen del proceso electoral, pues, aseguró, “no voy a legitimar una farsa”.

El también ex gobernador de Puebla insistió en que el candidato sea elegido por un “mecanismo democrático donde pueda haber participación de la sociedad, donde pueda haber algún método de elección”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, dijo que no está en contra de un método híbrido donde haya encuestas o debates, pero “no hay nada más democrático que el voto libre y secreto de los ciudadanos”.

Pero advirtió que en caso de que el candidato fuera impuesto, “no participaría para legitimar una farsa, un método donde ya se tenga un acuerdo predeterminado se me hace poco serio y yo por supuesto me mantendría al margen”, aunque aseguró que no renunciará al PAN.

Moreno Valle lamentó que no se haya sumado Nueva Alianza al Frente Ciudadano por México, ya que, dijo, tiene mucho que aportar electoralmente y al programa de nación.

Agregó que mañana se aprobará el proyecto de coalición, aunque, aseguró, el método para definir al candidato del frente se definirá en las próximas semanas.

“El Consejo Nacional dará su aval para que se suscriba una coalición PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, en ese contexto yo lamente que no se haya incluido a Nueva Alianza, de que no se haya agotado la posibilidad de que se sumaran al Frente Ciudadano”, aseguró.

Dijo que el Frente ha cometido errores que ha evitado sumar a más partidos y ha llevado a la renuncia de panistas como Margarita Zavala.





JASR