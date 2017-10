Critica ONG resultados de Segundo Informe de Gobierno

Monterrey

Pese a que durante el Segundo Informe de Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón se presumieron avances en transparencia y combate a la corrupción, la organización Redes Quinto Poder expresó que más bien existe un estancamiento y retroceso en estas áreas.

En entrevista telefónica, el vocero de la ONG, Juan Manuel Ramos, señaló que la administración actual ha presumido una reducción de deuda, sin embargo, no lo comunica mediante un lenguaje simple y por lo tanto no es transparente.

“El tema de la reducción de la deuda del Gobierno es lo menos transparente y, ¿por qué es lo menos transparente? porque no se comunica en términos que el ciudadano pueda entender. Entonces pueden estar hablando ellos siempre de que bajan la deuda, de que hay una reducción y ese es el discurso que se mantiene, pero eso es muy difícil en este momento (saber) qué así sea”, dijo.

Asimismo dijo que también han percibido una opacidad por parte del Estado en el tema de acceso a la información, y advirtió que las transmisiones en vivo no son sinónimo de transparencia.

“Nosotros hacemos una observación: en general vemos un estancamiento y en algunos rubros vemos un retroceso, es muy difícil que la gente tenga acceso a la información. El Gobierno no se ha comprometido.

“La transmisión en vivo no significa transparencia y no significa que vayan a estar exentos de situaciones ilegales y el cobijagate es un claro ejemplo”, indicó.

Por otra parte, sobre los avances en materia de combate a la corrupción que resaltó el Estado, el activista señaló que los resultados no son visibles aún porque no hay ningún funcionario sancionado o purgando una condena.

“En el tema del combate a la corrupción pues se siguen haciendo los esfuerzos por seguir encarcelando a los ex funcionarios pero pues todavía no tenemos a nadie adentro y eso para la sociedad en general, significa que no están haciendo nada”, mencionó.

Finalmente comentó que el gobernador debería de seguir sus aspiraciones presidenciales y dejar en el cargo a una persona comprometida con el estado.

“Como otras organizaciones, el llamado es a que el gobernador se dedique 100 por ciento a ser aspirante y que deje a alguien que este 100 por ciento a cargo de la entidad, que merece un Ejecutivo de tiempo completo”, concluyó.