Quiero participar en contienda por CdMx: Mario Delgado

México

Estirpe de político endémico capaz de regenerarse por sí. Como el axolote. De hecho, está en proceso de estudio. El gobierno lo vigila. Los suyos también. Algo inquieta. Ayer en PRD, hoy en Morena. Ayer en el DF. Ahora en el Edomex. Y lo que sigue:

¿Diría que es más maduro?

Sí, sin duda. El tiempo no pasa en balde.

¿Qué cosas nuevas ha aprendido de la política?

Antes, me movía lo que yo quería hacer. Ahora, me mueve actuar conforme a mis convicciones.

En fin, ¿más moreno?

Mucho.

¿Más radicalizado?

No. Ser más crítico ante una realidad más indignante, no significa ser más radical.

Por cierto, ¿ha hecho uso de la mariguana?

Una vez. La verdad no me llamó la atención.

¿Coca?

No. ¡Cero!

¿Cuánto dinero tiene, senador?

Pues lo que gano.

¿Ninguna propiedad nueva?

No.

¿Alguna cuota por iniciativa impulsada?

No, para nada.

Seamos serios, ¿es promotor de la violencia?

No, no creo en la violencia.

¿Anarquista?

¡No, nada!

¿Revolucionario?

Ahí sí, en algunos sentidos.

¿Cómo definiría su participación en el vecindario cibernético?

Soy nuevo.

¿Es un "troll"?

No.

¿Chairo?

Eso no sé qué es.

¿Pertenece a la "Legión Hulk"?

No. No sé qué es la Legión Hulk.

¿Ya vio que en Gobernación lo vigilan?

Sí. Me tiene fichado la Policía Federal y el Cisen como uno de los revoltosos del país.

La división científica de la Policía Federal lo tienen en estudio, ¿podemos entender eso?

No sé que tan científica es la división. Me preocupa lo que hay detrás. Un gobierno que usa los aparatos de inteligencia para perseguir a sus adversarios.

¿Llegarán a la represión?

Cuando un gobierno se siente acorralado, recurre a la represión y podemos estar en la puerta de esto.

¿Promotor de la violencia, senador?

No. Promotor de la conciencia.

¿Andrés Manuel López Obrador sí lo es?

No, para nada. Siempre ha sido pacifista.

¿Pasa un análisis criminológico?

Sí, sin problema.

¿Algún síntoma de psicópata?

¡Que yo sepa, no!

¿Miente repentinamente?

No, no lo necesito.

¿Agresivo?

No. Enérgico, sí.

¿Ni en su infancia?

En mi infancia, no.

¿Qué tal le fue con las mascotas?

Nunca tuve mascotas de niño.

¿Algún remordimiento?

No. Vivo en paz.

¿Ni por pagar tres veces el costo de un vagón del metro?

Es publicidad del gobierno. Pero ahora con el dólar, los conseguimos más baratos.

¿Ha malversado fondos?

No. Tuve la oportunidad de manejar el segundo presupuesto más grande del país.

¿No se endeudaron?

No. Ahí están los números.

¿No desvió recursos cuando fue secretario de Finanzas?

Ni un peso.

¿Ni cuando fue secretario de Educación capitalino?

Menos. No teníamos presupuesto y nos dedicábamos a dar las becas a los jóvenes.

¿No buscó ser senador por inmunidad?

No, no tengo ningún pendiente.

¿Sabe identificar cuándo hace sentir culpable a los demás?

Pues si haces sentir culpable a alguien, de repente, lo sientes tu también.

Por cierto, ¿AMLO o Ebrard?

AMLO 2018.

¿Traicionado?

Tal vez sí, pero no importa.

¿Traicionero?

No.

¿Resentido?

No, no, no.

¿AMLO o Ebrard?

AMLO 2018.

¿No se irrita?

¡Estoy en paz!

¿No se enoja?

Nooo. Vivo conectado conmigo.

¿AMLO o Ebrard?

AMLO 2018.

¿Sigue siendo crítico?

Vamos a seguir siendo críticos de todo lo que afecte a la gente.

¿Y todavía piensa que se puede revertir el "gasolinazo"?

Claro que se puede revertir.

¿Azuzando?

Hay varias formas de hacerlo y hemos hecho propuestas.

Por cierto, ¿el sindicato de Pemex está involucrado en los saqueos recientes?

No lo sé. Habrá que preguntárselo a los aparatos de inteligencia.

¿Usted ha dicho que Peña Nieto entregará a privados todo el sector energético?

Lo estamos viendo. El gasolinazo tiene que ver con aumentar el margen del negocio para que entren y tomen el control de la cadena de distribución de gasolinas.

Además, ¿lo sostiene?

Claro. Con hechos y lo puedo demostrar.

¿Y dice que tienen prisa?

Peña sí tiene prisa de entregarlo, porque ve un riesgo político en 2018.

¿Quiénes son esos nombres del sector privado?

Las de siempre: Shell, BP, Puma Energy y otras.

¿Entre ellos hay prestanombres de Peña Nieto?

No sé. Son las grandes empresas que no tienen muy buena reputación internacional.

¿Lo sigue denunciando?

Sí, permanentemente.

¿Le recuerdo que está fichado por Gobernación?

¡Saludos al secretario Chong!

¿Héroe o mártir?

No, ninguna de las dos cosas.

¿AMLO o Ebrard?

AMLO 2018. Vamos a ganar.

¿También regresa Ebrard?

No, no lo sé.

¿Perseguido?

Ebrard está siendo perseguido. El gobierno piensa que filtró la información de la Casa Blanca. No sé si sea cierto pero, si lo hizo, qué bueno porque nos enteramos.

¿También le tienen su expediente?

Aparentemente.

¿Cuándo fue la última vez que habló con Ebrard?

Hablé con él en diciembre para desearnos felices fiestas.

¿Qué acordaron?

Que nos vaya bien en 2017.

¿Qué pasó con la Línea Dorada?

Todo lo que habían dicho que está mal, sigue funcionando: mismo trazo, vías, trenes.

¿Qué falta por aclarar?

El tiempo está poniendo las cosas en su lugar.

En fin, ¿ Ebrard se va a Morena?

Ebrard no sé que va a hacer.

¿AMLO le cumplió a Ebrard?

No sé que acuerdos tengan.

¿En Morena lo quieren?

Ebrard será bien recibido.

¿Eso lo sabe Martí Batres?

Sí, Martí es buen compañero.

¿Ricardo Monreal?

También.

Por cierto, ¿y Miguel Ángel Mancera?

Él está quien sabe en dónde. Como en el limbo.

¿Y está limpio?

No lo sé. Ya se sabrá después.

¿Traición?

Conmigo, no.

¿Qué quiere Mancera?

No sé. Habrá que preguntárselo.

¿Se hizo de dinero?

No lo sé. No tengo elementos.

¿Para quién trabajó?

Desperdició una gran oportunidad. Cinco años después, seguimos sin conocer su proyecto de ciudad.

¿Qué debe advertirnos de Mancera?

Lo que crítico es que si alguien quiere aspirar a cierto cargo, debe tener muy claro para qué quiere llegar ahí. No simplemente porque su ego así se lo dicte.

¿Senador, qué pasa en el Estado de México?

Muchos años de descomposición. Es la madriguera del grupo en el poder.

¿A qué juega Morena ahí?

A ganar.

¿A ganar?

Vamos a ganar el Estado de México.

¿Van a sacar al PRI del Estado de México?

Vamos a taparles la madriguera.

En fin, ¿no querrá ser gobernador de Ciudad de México en 2018?

A ver qué pasa. Quiero participar en el movimiento que transforme este país.

¿Eso se debe tomar como un “sí”?

No sé qué papel me va a tocar jugar. Ya veremos, pero quiero estar ahí.

¿A poco sigue pensando en Colima?

¡Allá vive mi mamá!

¿Qué quiere, senador?

Quiero ayudar a transformar este país.

Ahora díganos, ¿para qué?

Tenemos que renovar la clase política, como lo propone Andrés Manuel.

Por cierto, ¿reducir el financiamiento para partidos?

Sí. En Morena más de la mitad del presupuesto se dedica a las escuelas de Morena.

¿También bajar el número de legisladores?

Habrá que revisarlos, especialmente los plurinominales.

¿Juegan a ser austeros?

No, es realidad.

¿Juegan a ser honestos?

No, es una convicción.

¿País en bancarrota?

Sí. Hay un maquillaje de las finanzas públicas. Tenemos un déficit insostenible y un crecimiento de la deuda que ya prendió la alerta de las calificadoras.

¿Campo fértil para Morena, entonces?

Sí, pero también, como dice Andrés Manuel, no queremos recibir un país en ruinas.

¿Qué deben hacer los empresarios?

Quitarse sus miedos y prejuicios. Deben aceptar que necesitamos cambiar.

¿Qué debe garantizar el Estado?

Condiciones mínimas a las personas de bienestar y de tranquilidad.

¿Legitimidad al Estado para coaccionar?

Sí, pero sin violencia, sin espionaje y sin violaciones a los derechos humanos.

¿Libertad hasta para delinquir?

No. Libertad para hacer todo lo que esté dentro de la ley.

¿El miedo nos detendrá?

Esta vez, no.

¿Usted tiene miedo?

No. Tengo mucha esperanza.

¿Se jugará con el miedo?

Claro. Van a tratar de reactivarlo.

¿Campo fértil para Morena, entonces?

Vamos a ganar en 2018.

¿En serio dejará el PRI de gobernar en 2018?

¡Por fin!

¿No será “Osorio o el fascismo”?

¡Ninguno, representan lo mismo!

Nos vamos, ¿hay salida?

Hay salida. Es en 2018 y es con Andrés Manuel.