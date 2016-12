Quieren vivir en San Pedro de 'violín': Mauricio

Monterrey

El alcalde Mauricio Fernández Garza respondió a quienes buscan ampararse para no pagar el impuesto predial, ya que sólo quieren vivir en San Pedro de "violín", y corresponde a una posición egoísta, desubicada, fuera de contexto y de conciencia.

En entrevista telefónica, el edil de San Pedro Garza García señaló que de cristalizarse esta estrategia legal, combatirá de igual forma con los recursos que la Ley establezca.

"Lo que quieran hacer, y yo haré lo que tenga que hacer, todos los días lo sacan con la misma necedad, pues, estaría muy padre vivir en el mundo y no pagar ningún impuesto en la ciudad y las ciudades cuestan y son posiciones enormemente egoístas y nosotros vamos a actuar con todo lo que la Ley nos permita hacer.

"Quieren vivir en el San Pedro gratis, pues, está canijo, ¿no? ya les demostré lo que cuesta seguridad, ya les demostré el proyecto de obra pública para el año que entra y simplemente quieren vivir de 'violín', como se dice, no se vale, es una posición muy egoísta y totalmente desubicada en todos los sentidos", cuestionó.

MILENIO Monterrey publicó este miércoles que grupos como el Colectivo ProMontaña, Commix y presidentes de colonias acordaron que a partir del primero de enero iniciarán la suspensión del pago del impuesto predial con un amparo masivo.

Fernández Garza señaló que la mayor parte de los habitantes pagan el predial cada año, por lo que es lamentable que un grupo de gente que siempre está en contra de todo continúe fuera de la realidad, pues la operación de una ciudad cuesta mucho.

"La gente más bien paga y cumple con sus impuestos y este grupo, yo no sé, que dicen que es muy inteligente, es una bola de gente lamentable, espectacularmente egoísta y fuera de realidad, de contexto y de conciencia, ¿no?, pues los servicios cuestan y las obras que necesitamos cuestan ni que fueran todo gratis.

"En esa posición de que también ustedes le dan cobertura diaria y no le han variado el tema de que no quieren, no quieren y no quieren pagar, que hagan lo que ellos pretendan o consideren hacer, yo haré a mí me corresponda", dijo el alcalde de San Pedro.

Actualmente el municipio cuenta con unos 30 mil expedientes catastrales y se captan un monto que supera los 520 millones de pesos anuales.

El sábado pasado, el Congreso del Estado aprobó el incremento a los valores catastrales donde destaca el municipio de San Pedro con un promedio del 40 por ciento.

Este incremento generó polémica tras la oposición de un grupo de vecinos para no pagar el aumento al predial.

Por ello, el pasado 12 de diciembre, Fernández Garza reaccionó a lo que llamó provocación anunciando un análisis y la posibilidad de no prestar los servicios públicos a los habitantes de San Pedro que no cubren este impuesto.

KDSC