Discusión del fuero no tiene tintes electorales: PVEM

Toluca

El senador por Zacatecas, Carlos Puentes Salas, aseguró que la discusión del fuero ha sido detenida por no cumplir con algunas disposiciones, además de aclarar que esta legislación no tiene tintes electorales.

En el marco de la toma de protesta de los candidatos a diputados y alcaldes del Partido Verde Ecologista (PVEM) refirió en entrevista este sábado que "estamos esperando nos puedan entregar un documento de trabajo para poder estar en condiciones de aprobar, algo que verdaderamente sea de utilidad, de servicio y funcione, no queremos estar aprobando algo que el día de mañana se vaya a caer los proceso".

Esta semana el Senado de la República detuvo la discusión de la legislación que ha de eliminar el fuero, después de que varias comisiones considerarán que el proyecto enviado por la Cámara de Diputados Federal era insuficiente.

El senador del PVEM aseguró que el análisis sigue en proceso ya que el tema ha logrado causar preocupación en todas parlamentarias en la Cámara Alta del Congreso de la Unión por la falta de sustento en la legislación.

Sobre una posible fecha a discutir, comentó que esperan tener las condiciones adecuadas para aprobar una ley de esta envergadura.

Comentó que si bien el documento está en la Cámara de Senadores, no pueden dar celeridad al proceso y dejar una legislación con huecos que no resulte benéfica para la sociedad. "Sería una irresponsabilidad que aprobáramos algo que está mal o que no va a funcionar, eso sería un engaño a las mexicanas y a los mexicanos", afirmó.

Por otra parte, aclaró que la discusión dista de ser un tema electorales. Sobre ello, Puentes Salas, dijo que la eliminación del fuero contempla un esfuerzo de responsabilidad que habrá de ser meditado con el resto de legisladores.

KVS