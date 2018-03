Pide PVEM regular también contaminación de la industria

Monterrey

Luego de que el Gobierno del Estado, con apoyo de la iniciativa privada, instalara sensores para medir las emisiones de los vehículos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) advirtió que no solamente se requieren acciones para regular la contaminación de los autos, sino también de la industria.

El dirigente estatal del PVEM, Edgar Salvatierra, consideró que el problema de la calidad del aire en la metrópoli es grave, por lo que pidió "piso parejo", y sanciones para todos los que contaminen.

TE RECOMENDAMOS: Aplicarán plan para medir contaminación vehicular

"El que contamine que pague por el daño, y que lo revierta si es posible. Entonces, nosotros estamos a favor de que todo lo que contamine pague, se le sancione o deje de operar, sea pedrera, sea industria, sea un automóvil, sea fábrica, sea quien sea, pero tiene que haber una justificación.

"Pero más que una justificación debe de haber realmente una intención de quererlo hacer, porque si no tienes un plan de cómo vas a trabajar, no puedes hacer nada", mencionó.

Salvatierra vio positivo que se midan las fuentes de contaminación, ya que actualmente se desconoce de dónde provienen y no se puede realizar un plan estratégico para regularlo.

"Ni siquiera sabemos en dónde estamos parados, es la realidad. O sea, no sabemos cuáles son los contaminantes que nos están causando daño a toda la ciudadanía. No sabemos si son los vehículos, no sabemos si es la industria, no sabemos si son las pedreras, no sabemos si es Pemex ¿por qué? porque no tenemos una medición real.

"Sí se han estado implementando acciones para poner más centros de monitoreo pero no son suficientes. No hay estudios. Simplemente no hay un plan de contingencia", afirmó.

Fue este lunes 5 de marzo cuando comenzó a operar un sensor para medir la contaminación de los vehículos con el objetivo de obtener información sobre los modelos de autos que aportan más emisiones a la atmósfera y promover una política pública para regularlos.

En noviembre del año pasado, el Gobierno del Estado buscó implementar una verificación vehicular con cobro de 400 pesos hacia los automovilistas, pero la propuesta fue desechada por el rechazo ciudadano.