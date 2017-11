Puente peatonal en SP no nos compete: Profepa

Monterrey

Luego de una denuncia contra el municipio de San Pedro por supuesto ecocidio y violar varias leyes por la construcción de un puente peatonal ante la autoridad federal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que remitirá la demanda al Ayuntamiento porque no tienen competencia.

Guillermo Haro Bélchez, procurador federal de Protección al Ambiente, afirmó que recorrió personalmente el polémico peatonal elevado que se realiza en Calzada San Pedro y Río Missouri, con una inversión de 9.5 millones de pesos.

Sin embargo, el funcionario federal dijo que la dependencia que encabeza no puede intervenir pues los bosques urbanos son competencia de los municipios o de los estados, por lo que emitirá un comunicado junto con Víctor Cabrera Medrano, delegado de la Profepa en Nuevo León.

“Ayer (jueves) lo recorrí personalmente (…) los bosques urbanos y los árboles de zonas urbanas, no son competencia de la Profepa, son competencia municipal, y en su caso en algunos de los Gobiernos de los Estados, no es un tema de competencia de la Profepa, ese en particular.

“Hoy le he pedido a Víctor que emitamos un comunicado para precisar que ese tema no alcanza la competencia nuestra para poder intervenir”, dijo.

¿La denuncia no procede?, se le cuestionó.

“Es improcedente, (está) interpuesta en un órgano incompetente para conocer de ello, la vamos a turnar nosotros al Ayuntamiento para darle conocimiento, exactamente; en concreto, me parece un tema totalmente del Ayuntamiento de San Pedro hoy mismo (la turnaremos)”, dijo Haro Bélchez.

MILENIO Monterrey publicó este jueves que por considerar que la construcción del puente peatonal se trata de un ecocidio y atenta contra diversas leyes y reglamentos de orden local y federal, agrupaciones vecinales y activistas presentaron una denuncia ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En la denuncia de hechos solicitaron suspender el proyecto y dar vista al Ministerio Público Federal sobre el responsable de su aprobación, pues consideran se violaron normas como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley General de Vida Silvestre, la Constitución y diversos tratados internacionales.