Puente cumple normas, asegura San Pedro

El municipio de San Pedro descartó que el polémico puente peatonal en Calzada San Pedro incumpla con las normas de construcción, y anunció que analizan instalar un semáforo para peatones.

En entrevista telefónica, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco, city manager sampetrino, informó que escucharán todas las voces de agrupaciones civiles para adaptar el proyecto a las necesidades de la ciudadanía.

“La norma a la que se refieren que supuestamente no cumple no es una norma oficial, es una norma, es una recomendación que no es obligatoria ni de carácter vinculante, la norma “mx” es de observancia general, esa norma “mx” habla de una pendiente del 6 por ciento en lugar de un 8 por ciento.

“Pero seguramente como lo platicamos con las diferentes asociaciones, nos solicitaban que hubiera un paso a nivel por si alguna persona en silla de ruedas quiere cruzar, por supuesto, lo vamos a dejar por si quieren cruzar a nivel o por los laterales sin ningún problema”, dijo.

MILENIO Monterrey reveló este lunes que el puente peatonal elevado que se realizará en Calzada San Pedro y Río Missouri, con una inversión de 9.5 millones de pesos, no cumple con las normas mexicanas ni con la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, ya que sus pendientes son muy elevadas y no cuenta con descansos, denunciaron los vecinos del sector.

Nora Toscano, vecina de San Pedro e integrante de la Academia Nacional de Arquitectura Capitulo Monterrey, y Ana Rodríguez de La Banqueta se Respeta, informaron que la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006 de Accesibilidad y la Ley General para la Inclusión recomiendan pendientes de entre 5 a 8 por ciento con descansos obligados cada 6 metros.

Orozco Ruiz-Velasco señaló que el proyecto es incluyente y para el uso de todos, pues la gente con capacidades especiales pueden utilizarlo a nivel o por el propio puente, en donde incluso se analiza la instalación de un semáforo peatonal para ese grupo vulnerable.

“Sin embargo, un paso peatonal elevado es parte de un conjunto arquitectónico, además de servir para los corredores que quieran cruzar por arriba, cumple con una misión artística, no nada más de un paso peatonal, lo pueden usar los ciclistas, los ciudadanos, etcétera.

“Vamos a tomar en cuenta sus comentarios para darles las áreas donde puedan cruzar, pueden pasar por arriba o por abajo, los vamos dejar el paso a nivel; nos estaban preguntando si podíamos poner un semáforo peatonal, lo estamos considerando también, aunque actualmente no existe un semáforo peatonal, si es demasiada la insistencia reubicaríamos algunos que no se están teniendo mucho uso para que las personas que crucen por ahí puedan hacerlo”, dijo.

El secretario general del municipio de San Pedro indicó que durante una reunión que sostuvieron con ellos, comentaron que si fuera por ellos quitarían el Paseo de los Duendes y el proyecto Banderas.

“Te comento algo que comentaron cuando estuvieron aquí, ellos estarían en pro de derribar o no construir el Paseo de los Duendes porque se les hace que está mal y también el de las Banderas, ya no es tanto (un tema) de accesibilidad sino de una oposición, mi opinión personal, es muy válida para ellos, como es válida para nosotros”, comentó.