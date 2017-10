Anaya no encuentra la salida: gobernador

Monterrey

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón afirmó que Alberto Anaya, líder nacional del PT, está asustado y no encuentra la salida y está siendo instruido por Andrés Manuel López Obrador para golpear en el caso de los Cendis.

En entrevista al término de la entrega de patrullas cibernéticas, el mandatario estatal dijo que no quería entrar al "ring" de las supuestas acusaciones de lavado de dinero por parte de la PGR contra líderes del PT de cuentas de los Centros de Desarrollo Integral.

"Beto está asustado, me lo topé en el aeropuerto, ellos no se dieron cuenta, estaba cabizbajo y Andrés Manuel preocupado, entiendo que Andrés Manuel le dio una instrucción de golpear. Beto trae miedo.

"Nosotros no hacemos más que lo que nos dice la Federación, recibimos un recurso que fue depositado en la cuenta que ellos nos dijeron, pero no es un recurso del Estado, ya no encuentra la salida Beto, yo no había querido meterme al 'ring' ese, él me está metiendo y le tengo que contestar", dijo el gobernador.

Rodríguez Calderón señaló que los documentos que se publican en la prensa sólo trae las firmas de funcionarios estatales, pero ninguna de la Federación, pues son formatos de recepción de los recursos por 100 millones de pesos, monto que la PGR estableció que fueron objeto de presunto lavado de dinero por parte de Guadalupe Rodríguez, directora de los Cendis y esposa de Anaya.