Piden evitar ocurrencias en proyectos de penales

Monterrey

Ante el anuncio del Gobierno Estatal de tener listas nuevas celdas en los centros penitenciarios de Apodaca y Cadereyta, y que ello permitiría vaciar el penal del Topo Chico, diputados locales pidieron garantizar que no surja otra problemática en el destino de los reos, y que tampoco se trate de otra ocurrencia de la autoridad.

El vicecoordinador de la bancada panista, el diputado, Daniel Carrillo comentó que la estrategia de seguridad y la de los centros penitenciarios, quedan a deber a la ciudadanía

Advirtió que, además, para el efecto del traslado se deben de tomar todas las precauciones por parte de la autoridad, ya que cualquier violación a los derechos humanos del reo, puede derivar en la presentación de un recurso legal por parte del imputado.

“Nosotros lo que pediríamos es que se garantice el que esto no va a dar como consecuencia una problemática en otros ceresos, en otras cárceles, y que no puedan existir conatos de bronca y actuaciones del crimen organizado, creo que es algo muy delicado pero tendrán que establecer una estrategia de garantía para la sociedad”, declaró.

Por su parte, el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, Samuel García, declaró que si envían reos del Topo Chico a los otros dos centros penitenciarios, provocaría que esos dos penales “truenen”, porque de por sí ya no caben con los que tienen.

“Espero que no sean ocurrencias, porque hace unos meses el tema era, vamos a privatizar los penales, y luego siempre no, y ahora vamos a dejar uno limpio para aumentar las celdas, si de por sí ya no caben en los tres, ahora imagínense dispersar a todos los reos".

Condiciones laborales de custodios deben mejorar: Renace

El déficit de custodios en los penales del estado se debe a la falta de mejora en las condiciones laborales y económicas, consideró la asociación civil Renace.

Martín Carlos Sánchez, director de la agrupación, dijo que desde hace tiempo han insistido en que el Gobierno del Estado opte por realizar una inversión importante para incrementar los salarios y beneficios de quienes se dedican a la seguridad penitenciaria.

En su opinión, calcula que las condiciones deberían ser equiparables a las de un agente de la Fuerza Civil.

“Se les está igualando ahora a los nuevos contratados con las condiciones y prestaciones de Fuerza Civil. Eso es lo que se tiene que hacer, y sí requiere urgentemente una inversión, porque si no se tiene el personal que se requiere, pues nunca van a tener control de los reclusorios”, advirtió.

Aunado a ello, Sánchez refirió que también se deben agregar algunos incentivos para quienes se dediquen a esta difícil labor.

Por otra parte, el titular de Renace aplaudió la construcción de más celdas, pues desde hace mucho tiempo la infraestructura está rebasada.

No obstante, enfatizó que los recluidos deben ser distribuidos por características, como el tipo de crimen.