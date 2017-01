En siete entidades, protestas y bloqueos

México

El aumento en el precio de las gasolinas y el diésel en el país provocó que en siete entidades decenas de ciudadanos y simpatizantes de partidos políticos comenzaran el primer día de 2017 cerrando gasolineras, bloqueando tramos carreteros y realizando marchas en protesta por el alza, además de que se registró desabasto de combustible.

En Ciudad de México se realizó una marcha contra el gasolinazo, la cual fue convocada a través de redes sociales y partió del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, donde se lanzaron consignas contra el gobierno federal por las medidas adoptadas.

Asimismo, en algunas estaciones de servicio de la capital hubo desabasto de gasolina Magna y solo se vendía Premium, pero los automovilistas se negaron a comprarla.

Mientras tanto, en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, taxistas tomaron y cerraron cuatro gasolineras; la mayoría de los trabajadores del volante están agrupados al denominado Movimiento Civil de Resistencia.

En Acapulco, frente a instalaciones de la octava región naval y en la zona de la bahía, militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional realizaron una protesta.

Por separado, pobladores del municipio de Jilotepec, en el Estado de México, bloquearon por más de tres horas la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 102 para protestar contra el incremento a los combustibles.

En Hidalgo se cumplieron tres días de protestas por el aumento a la gasolina, particularmente por pobladores de Tepeji del Río.

El presidente de Transportistas Unidos en esa entidad, Óscar Monzalvo Destunis, dijo que de tener un impacto negativo por el alza, solicitarán al gobierno estatal un aumento en la tarifa del pasaje de 1.50 pesos y que la de taxi pase de 35 a 50 pesos.

En Monterrey, Nuevo León, despachadores de gasolineras aseveraron que las ventas bajaron debido al aumento del 20 por ciento de la gasolina. En esa entidad, la dirigencia del PAN se pronunció contra el aumento.

En Puebla, la zona metropolitana de la capital recibió 2017 con un desabasto generalizado de combustible, debido a que en la Noche Vieja hubo en las estaciones de servicio largas filas de automovilistas que buscaban llenar sus tanques; incluso algunas gasolineras tuvieron que cerrar ante la falta de combustible.

En Tlaxcala, durante todo el fin de semana se registró desabasto de combustible en diversos municipios, lo que provocó largas filas en las estaciones de gasolina, además del enojo de los automovilistas.

La marcha

A través de redes sociales se convocó a una marcha en la Ciudad de México para manifestarse contra el gasolinazo.

Aunque los organizadores —quienes se dijeron apartidistas— llegaron a la cita desde las 11 de la mañana, la presencia de apenas 20 personas llevó a que se pensara cancelar la protesta.

“Para mí es muy triste ver esto, la población tan grande y la poca gente que viene, sobre todo los jóvenes que protestan y protestan pero no vienen; aquí es donde deben estar, porque este gobierno y los anteriores nos están dejando en la calle”, declaró el médico José Luis Rivera.

La señora María Zapata, quien también asistió a la concentración, expresó: “Quiero llorar por la indiferencia de la gente. Pensé que de millones que vivimos en el país iban a venir más; qué tristeza, yo ya voy de salida, yo soy de una generación que ha trabajado y luchado, pero a los jóvenes qué les espera”.

A las 12:50 horas, ya con más de 200 personas reunidas, la protesta se dirigió por Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino, donde ya superó los más de 600 participantes debido a que ciclistas y transeúntes se unieron durante el trayecto.

Desabasto

Algunas de las gasolineras de la Ciudad de México cerraron por desabasto de combustible y otras solamente vendieron gasolina Premium y diésel, porque la Magna se agotó.

Así lo explicaron los despachadores de las estaciones de servicio, quienes manifestaron que el pasado día 31 hubo “ventas de pánico”. Por ejemplo, en la gasolinera ubicada en Toribio Medina y Calzada de Tlalpan, desde las 6 de la mañana aumentaron las ventas hasta las 10 de la noche, cuando se agotó el combustible.

“El precio subió bastante y la gente está muy molesta por eso; ahorita los clientes que han querido Magna y se les informa que no hay, no le ponen y se van”, dijo el despachador José Luis.

Cierran gasolineras

Un grupo de transportistas, en su mayoría taxistas agrupados en el Movimiento Civil de Resistencia, tomaron y cerraron cuatro gasolineras en el binomio turístico de Ixtapa y Zihuatanejo.

Además, taxistas agrupados en la Unión de Transportistas de Autos de Alquiler de Zihuatanejo realizaron un bloqueo intermitente sobre el bulevar Paseo de Zihuatanejo, donde impidieron el paso de vehículos, principalmente del servicio público, por el alza a la gasolina.

En el sitio se podían leer pancartas que decían: “Peña Nieto renuncia, ya no más gasolinazos, cumple tu palabra”, “Aquí están los resultados de tus reformas, pueblo únete”, “El pueblo unido jamás será vencido en defensa del petróleo” y “Si no pueden, renuncien, para su bono navideño si hay, ¡corruptos!”, firmados por el Movimiento Civil de Resistencia.

Uno de los manifestantes detalló que transportistas y sociedad civil habían determinado en conjunto cerrar las estaciones de servicio.

De acuerdo con las autoridades estatales fueron cerradas las gasolineras González, en la colonia Hujal, en Zihuatanejo, por más de 60 taxistas; El Limón, con 20 taxistas; Las Salinas, con 20 unidades, y Los Tulipanes, por cuatro microbuses, un particular y taxistas que impidieron el paso de vehículos.

Inconformidad de Morena

Por separado, frente a instalaciones de la octava región naval y en la bahía de Acapulco, militantes y simpatizantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realizaron una protesta.

Encabezados por el ex rector, ex síndico y ex perredista Marcial Rodríguez Saldaña unos 15 militantes y simpatizantes de Morena, se manifestaron a un costado de la zona naval y repartieron volantes a ciudadanos y automovilistas que circulaban sobre la costera Miguel Alemán.

Con una manta y la leyenda “Morena Acapulco, esperanza de México, Comité Ejecutivo Municipal 2013-2017”, y liderados por Rodríguez Saldaña, los inconformes protestaron contra el aumento al precio de los combustibles.

“El gasolinazo no pasará”, “gasolinazo 20.6 %”, “NO al gasolinazo”, se leía en los volantes que repartieron y en diversas pancartas.

Cierre de más de tres horas

Habitanes de Jilotepec, Estado de México, bloquearon por más de tres horas la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 102 para protestar contra el gasolinazo.

La circulación en la carretera se restableció alrededor de las cuatro de la tarde, de acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Claves

Marcha, el día 8

• El PRD nacional prepara distintas acciones contra el gasolinazo, entre las que destaca una marcha el próximo día 8. Hoy se reunirán dirigentes e integrantes del CEN del partido para definir las actividades con la que buscarán dar revés al alza a las gasolinas.

• En tanto, la comisionada política del Partido del Trabajo en Ciudad de México, Magdalena Núñez, informó que su partido realizará desde hoy una campaña de movilización, marchas y volanteo contra la medida.