Orlando Maldonado

Poco más de una decena de vecinos del municipio de San Pedro acudieron a los bajos del Congreso local para manifestarse en contra del Patronato de Museos de dicho Ayuntamiento el cual será sometido a votación en sesión extraordinaria de este miércoles.





Pablo B. Toscano, representante legal de los vecinos, adelantó que, en caso de que los diputados aprueben la creación del Patronato de Museos, recurrirán al amparo indirecto ante las instancias correspondientes.





"Por supuesto que nos vamos a Tribunales, hay dos vías, el contencioso y el amparo, contra el Congreso nada más podría ser el amparo porque el juicio de contencioso es improcedente contra normas generales, la vía sería el amparo indirecto (contra la posible aprobación del Patronato)", respondió.



Por su parte, Ana González Arenas, integrante del grupo, comentó que desde ayer están en pláticas con algunos diputados sobre este tema.



En este sentido, resaltó que a la fecha el Ayuntamiento no ha dado el monto de lo que costará la operación del Patronato, cifra que consideró, es alta en base a cálculos que han estado haciendo.



"Desde ayer estamos en contacto con algunos diputados pidiéndoles que le pongan atención a este tema, primero porque no vemos que sea un tema para una sesión extraordinaria, no es un tema urgente y por ley marca que no entra.



"El otro punto es que nos estamos preguntando ¿por qué tanta prisa en autorizar un patronato que ni siquiera tenemos los montos de cuánto se va a gastar, le hicimos un cálculo y ni siquiera nos alcanza la imaginación porque es bastante en cantidad y en tiempo", refirió.



