Protestan por mala atención en clínica de la Sección 50

Monterrey

Porque la clínica de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) opera con déficit económico, y ello genera que no haya la atención médica adecuada, decenas de maestros protestaron este jueves en la Explanada de los Héroes.

Los mentores exigen, que la aportación mensual se eleve de 44 a 49 millones de pesos, y que el Gobierno entregue alrededor de 400 millones de pesos que adeuda para la actualización de la clínica, derivado de un convenio que establecieron en 2012 con el Magisterio para aportar de manera adicional 80 millones de pesos, y que desde el 2013 a la fecha ya no cumplieron.

Julieta Sonia Camero Haro, inspectora de la zona escolar 5 de la Secretaría de Educación y Derechohabiente de la clínica, expresó que además piden que se realice una auditoría, ya que consideran que la anterior administración de la Sección 50 que encabezó el profesor Guadalupe Castillo, cometió anomalías financieras.

“Nosotros planteamos el que se haga auditoría, que se nombre una administración que sea experta en el manejo de los hospitales, un buen administrador que controle los recursos y ese consejo de administración pueda hacer buen uso de lo que llega para la atención médica.

“La otra es la sanción para quienes hayan desviado los recursos, y por supuesto los 400 millones de pesos”, señaló.

Aunque llevaban alrededor de una hora de protesta, nadie del Gobierno Estatal los había recibido.

Comentó que incluso esta inconformidad se la hicieron saber desde la semana pasada a la autoridad, y les comentaron que el ex secretario de Desarrollo Sustentable, Roberto Russildi, se comunicaría con ellos, sin embargo, él se separó del cargo hace más de una semana para integrarse al proyecto electoral del gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón.

“Queremos también que el ciudadano sepa que un maestro que acude enfermo a trabajar está en la incertidumbre de la atención que tiene laboral, la atención del patrón a sus necesidades, ¿cómo se va a desempeñar con aquella entrega que debe de tener?, es muy difícil porque hay compañeros que verdaderamente están muy enfermos y el Gobierno no se interesa; un patrón que no se interesa por su trabajador, no va a tener buenos resultados”, explicó.

Los manifestantes dijeron que cada jueves acudirán a protestar al mismo lugar e irán ampliando paulatinamente el tiempo de estos eventos, hasta que el Gobierno les resuelva esta situación.