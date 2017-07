Protestan ciudadanos contra inseguridad en Nuevo León

Monterrey

Ciudadanos de Nuevo León marcharon en protesta por la inseguridad que se vive en la entidad, luego de que se confirmara el asesinato de la joven de 17 años, Leslie Rubí.

TE RECOMENDAMOS: Rescatan a menor secuestrado en Linares

Alrededor de 70 personas, entre miembros de los colectivos Vértebra y Ciudano Empoderado se concentraron en la Plaza Zaragoza, en Monterrey, para después caminar hacia el Congreso del Estado.

Los manifestantes, en su mayoría vestidos de blanco y llevando globos del mismo color, caminaron exigiendo al gobernador y a los diputados que haya justica en la entidad.

"Al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, le exigimos justicia, por las mujeres y por los niños asesinados", gritó uno de los ciudadanos a través de un micrófono.

Al ir caminando por la calle Zaragoza, uno de los voceros agradeció a los elementos de Fuerza Civil que acompañaban la marcha, y pidió a los ciudadanos que no los miraran como enemigos.

"No los culpen a ellos porque les están matando compañeros que no quieren ser delincuentes, ellos no son los enemigos", dijo Pedro Alejo Rodríguez.

Los manifestantes pedían a los ciudadanos que se concentraban en la plaza que se unieran a la marcha, argumentando que "la inseguridad nos afecta a todos".

En el Congreso de Nuevo León algunas personas tomaron la palabra para pedirle a los diputados acciones contundentes, para finalmente prender veladoras de manera simbólica.

"Para todas las víctimas, desaparecidos, y todas las personas que han muerto en estos días", exclamó una manifestante.

Al grito de "no más violencia" y "no más secuestro", el contingente prosiguió a caminar hasta la Explanada de los Héroes.

"No es un caso aislado, es culpa del Estado", gritaban los ciudadanos al momento de arribar frente al Palacio de Gobierno.

KDSC