Protestan contra la tenencia en Pabellón Ciudadano

Monterrey

Gritando consignas como "¡No más impuestos! ¡No a la tenencia!" decenas de ciudadanos pertenecientes a diferentes colectivos se manifestaron en las ventanillas del Pabellón Ciudadano en contra del impuesto vehicular.

Pedro Alejo Rodríguez "Fufito", representante del colectivo Ciudadano Empoderado, arremetió en contra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón por haber modificado los porcentajes de la reducción gradual de la tenencia.

Asimismo pidió a los contribuyentes realizar actos de desobediencia civil resistiéndose a pagar el impuesto vehicular, así como el predial y la gasolina, por los incrementos otorgados en este 2017.

Los ciudadanos se instalaron en cada una de las cajas del Instituto de Control Vehicular para clausurarlas de manera simbólica.

"Estamos haciendo una clausura simbólica, no pagues tenencia, por favor, Nuevo León te necesita, no pagues predial, no al gasolinazo", dijo en voz alta Fufito a los contribuyentes.

FSAD