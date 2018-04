Tachan de "electoreras" las propuestas de Jaime

Monterrey

Por considerar que han sido más palabras que hechos las propuestas que Jaime Rodríguez Calderón arrastra desde su campaña para ser gobernador de Nuevo León, diputados locales del PRI y del PAN consideraron que las promesas del ahora candidato a la Presidencia de la República son electoreras y con poca credibilidad.

Ayer 14 de abril, Jaime Rodríguez Calderón inició su campaña presidencial en el Domo Care, en Guadalupe, en donde realizó propuestas principalmente sobre el abasto del agua en Nuevo León y la Línea 3 del Metro, además de que se mostró a favor del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Hernán Salinas, diputado local del PAN, consideró que Rodríguez Calderón se ha mostrado inconsistente en sus promesas de campaña pues, cuando buscaba la gubernatura en Nuevo León condenaba el proyecto Monterrey VI que contemplaba trasladar agua del Río Pánuco, pero ahora como candidato a la Presidencia revive este tema por un interés electorero.

"El mismo gobernador, cuando estaba en campaña, en su momento él fustigaba y condenaba este proyecto, entonces de entrada, lo que vemos aquí es una más de sus cambios de opinión como han habido muchos otros en muchos temas, estos vaivenes quizá motivados por, obviamente, un interés meramente electoral", dijo.

Cabe destacar que en el evento Rodríguez Calderón revivió el tema de traer agua del Río Pánuco, sin embargo, dijo que sería con un esquema diferente al original, es decir, a Monterrey VI.

Hernán expuso que los anuncios del Metro también tiene un tinte electorero, pues no ha habido resultados reales en materia de infraestructura.

Por su parte, Héctor García, legislador del PRI, criticó que el gobernador con licencia primero descalifique a los proyectos y luego los presuma como suyos, como fue el caso de Monterrey VI, y mencionó que esto le resta credibilidad a sus promesas de campaña.

"Primero el descalificó estos proyectos que para muchos de nosotros son urgente, traer agua a Nuevo León, que no vayamos un día a enfrentar una nueva crisis como la que tuvimos y lo del Metro, que es un tema de movilidad que la gente necesita; pero peso yo no creo que tenga, la credibilidad de Rodríguez Calderón creo que no está del todo bien, creo que decir, contradecirse yvolver a decir, me parece que le resta mucha credibilidad", concluyó.

En concreto, la postura del legislador panista sobre extraer agua del Río Pánuco fue negativa ante el rechazo que generó entre los especialistas en el tema, mientras que el diputado del PRI, señaló que se trata de una necesidad urgente que se debe atender.