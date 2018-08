Proponen a Cristóbal Arias como presidente del Senado

Silvia Arellano y Angélica Mercado

El senador electo de Michoacán, Cristóbal Arias, confirmó que integrantes de la próxima bancada lo propusieron para asumir la Presidencia del Senado, aunque será un tema que se deberá resolver primero al interior del grupo y después con las demás bancadas.

En entrevista, el legislador confirmó que la bancada de Morena tendrá su taller y plenaria del 22 al 24 de agosto en el recinto de Xicoténcatl y ya se tiene conformado el grupo de especialistas que impartirán el curso de proceso legislativo a los nuevos integrantes del grupo.

Sobre la propuesta para que asuma la Presidencia del Senado, una vez que Martí Batres también recibió hace dos semanas el respaldo de un grupo de senadores de Morena, Arias Solís dijo que es probable que haya más aspirantes y que haya varios porque no hay consenso sobre alguien en particular.

“No sabemos que alguien lo haya planteado ya formalmente, todo son especulaciones”.

— ¿Se mencionó que a usted lo propusieron en días pasados?

“A mí me han hablado algunas senadoras y senadores y quedamos en que lo íbamos a conversar y a sondear más ampliamente con otros para que se considerara también esa posibilidad. Yo no puedo confirmar que yo voy a ser, pero tampoco me descarto desde luego. Yo agradezco mucho”.

En ese sentido, dijo que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador no influirá en la decisión porque será una decisión de los grupos parlamentarios y Morena hará su propuesta, sin avasallar los procedimientos internos de la cámara.

Por lo que toca al taller de proceso legislativo, informó que participarán funcionarios del Senado de la Dirección de Proceso Legislativo y otras áreas, así como investigadores especialistas en materia legislativa, como Cecilia Mora, José Roldán Xopa, Luis Raigosa Sotelo, entre otros.