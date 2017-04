Buscarán que CEDH pueda aplicar sanciones a autoridades

Monterrey

Luego que la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que Nuevo León es el segundo estado con más fosas clandestinas, sólo por debajo de Guerrero, el diputado priista, Héctor García, declaró que ya se prepara una iniciativa de ley para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos puedan aplicarse sanciones ejemplares a la autoridad local, por no actuar ante esta problemática.

El legislador consideró que se trata de una situación grave, y por ello la CEDH debe tener facultades para sancionar, no sólo para recomendar.

"Grave, recordemos que hace años tuvimos un alza en inseguridad terrible, sobre todo que tenía que ver con delincuencia organizada en donde seguramente habrá todavía fosas que no se han encontrado porque es el modo de operar de la delincuencia organizada, es muy lamentable, yo creo que vale la pena que se revise el tema y que Derechos Humanos tenga mayores facultades, debemos de reformar su ley, va a haber una propuesta en próximos días de la titular, de Sofía, que va a haber que analizarla, donde ya le das mayores facultades y sanciones ejemplares de Derechos Humanos hacia la autoridad.

"Mientras esto no suceda y Derechos Humanos solamente recomiende pues es lamentable porque simplemente nadie hace caso a las recomendaciones, creo que hay que ponerle atención al asunto, pero hay que ir más atrás, que no haya muertes para que no haya fosas clandestinas, que haya seguridad para que no haya delincuencia organizada", comentó.

De acuerdo a la CNDH, Nuevo León se ubica con mínima diferencia después de Guerrero como el segundo estado con más fosas clandestinas en el país con 191. Héctor García declaró que la titular de la CEDH, Sofía Velasco, les informó que ya está en análisis la iniciativa que presentará.

"Sí, nos lo hizo saber hace unos cuantos días cuando estaba en el análisis, ya terminando una iniciativa, esperemos que la presente ya para que alcance en el otro periodo a votarse y esta iniciativa deberá de traer mayores facultades a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CNDH), pero también con mayor fuerza, ojalá que la estén presentando con sanciones para la autoridad, que no haga caso a las recomendaciones, creo que Derechos Humanos ya debe ser una autoridad no solamente de recomendación, sino también de sanción", comentó.