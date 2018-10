Promete Rivera mano dura contra delincuencia

Josué Mota

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, dijo durante su toma de protesta que su gobierno no dará tregua a la delincuencia y advirtió que habrá un combate frontal a este problemas pues, actualmente, 80 por ciento de la población se siente insegura en la ciudad, por lo que habrá mano dura contra cualquier forma de delincuencia.

Reiteró que mantiene sus principales compromisos de campaña, principalmente devolver al municipio la gestión y operación del suministro de agua potable y mantener una administración austera que atienda las principales necesidades de la población.

Afirmó que en 100 días tendrá un diagnóstico sobre la situación que guarda el ayuntamiento; advirtió que denunciará todas las irregularidades que se hallen y no cargará con responsabilidades "que no me corresponden".

Rivera, asumió el mando de la seguridad pública y tomó protesta de su cargo al primer minuto del lunes.

Por la mañana se realizó la primera sesión de Cabildo, en la que se aprobó por unanimidad la propuesta de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Contraloría, Tesorería y Secretaría General.

De los regidores que fueron propuestos por la coalición Por Puebla al Frente, el regidor Enrique Guevara, dijo que el voto de este bloque a favor “no significa un cheque en blanco” y prometió que se mantendrán vigilantes de las acciones de los funcionarios municipales. Por parte de los regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Silvia Tanús, dijo que serán “una oposición responsable” y dispuesta a construir, siempre y cuando se respeten “los acuerdos que se tomen”.

Los regidores del partido de la presidenta municipal, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) le manifestaron su apoyo y prometieron hacer un gobierno distinto y apegado a los principios que ha impulsado el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Al mediodía, Claudia Rivera, dirigió un mensaje con motivo de su toma de protesta en el patio del palacio municipal en el que explicó que en 100 días contará con un diagnóstico preciso sobre la situación en la que toma el gobierno municipal y advirtió que denunciará cualquier irregularidad, pues no asumirá consecuencias de actos cometidos por sus antecesores.

Dijo también que denunciará cualquier intento de persona o grupo que intente desestabilizar su gobierno y pidió a los poblanos que participen activamente en su gobierno para poder conseguir los cambios que se requieren para la ciudad.

Durante ese mismo acto protocolario, presentó a su gabinete de funcionarios y destaca que 11 de los 25 secretarios son mujeres, y por primera vez en la historia de la capital poblana la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal será ocupada por una mujer, se trata de María de Lourdes Rosales Martínez, quien tiene amplia experiencia en el ámbito administrativo de las dependencias encargadas de esta área.