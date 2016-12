Exhorta Prodan a no tronar cohetes ni regalar animales

Monterrey

Para Linda Rodríguez, voluntaria de Prodefensa Animal AC (Prodan), en esta época existen dos temas importantes a tomar en cuenta, respecto de las actividades humanas que impactan directamente en la vida de los animales: los cohetes y usarlos de regalo.

Por lo cual lanzó un llamado a los ciudadanos a no tronar este tipo de explosivos en navidad y año nuevo y, si tienen la intención de regalar algún animal, que pregunten primero si el que recibirá el regalo está dispuesto a cuidar al perro o gato por quince años.

"Son dos cosas importantes y de impacto en esta época, primero es el tema de los cohetes, que es algo que provoca que muchos animalitos se estresen y escapen de sus casas y, segundo, el de los perros y gatos como regalo de navidad", comentó Rodríguez vía telefónica.

En el tema de la pirotecnia, la activista destacó que el ruido de la misma no solo afecta a los animales, sino también a las personas.

"Respecto a los cohetes, no entendemos el sentido de generar ruido y estrés, mismo que no solo afecta a los animales, sino también a los niños, personas de la tercera edad y enfermos, entonces, invitamos a la gente a que no truene cuetes en esta navidad y año nuevo.", señaló.

Mientras que sobre los animales como regalo, Linda Rodríguez pidió no verlos como un objeto sino como seres vivos que sienten.

"Que la gente entienda que los animales son seres vivos, que no hablan pero sienten y que dejemos de tratarlos como un objeto que se pueda regalar.

"Es una excelente idea tenerlos de compañía, siempre y cuando la familia esté de acuerdo y esté consciente de que los tiene que cuidar los próximos quince años de vida", destacó.

Por último, la activista hizo un llamado a los dueños de perros o gatos a colocarles una placa donde vengan sus datos.

"A la gente que tiene animalitos le pedimos que les ponga una placa con sus datos y los ponga en un lugar donde no sea posible que se escapen", precisó.

FSAD