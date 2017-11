"Si soy fiscal acabo con rezago de aprehensiones"

Monterrey

De acuerdo a Bernardo Jaime González Garza, procurador de Justicia del Estado de Nuevo León, existe actualmente un rezago de años anteriores de 3 mil órdenes de aprehensión en la entidad, cifra que, aseguró, conseguiría solucionar en caso de que lo dejaran como fiscal del estado.

TE RECOMENDAMOS: 'Solución pacífica no debe de ser una utopía'

Tras dar por inaugurada la Semana de la Mediación del Poder Judicial, donde invitó a víctimas del delito y gremio de abogados a buscar la solución de conflictos con mecanismos alternos, aunque, aseguró, para una gran mayoría de la población el sinónimo de hacer justicia es que el culpable termine en la cárcel, ante ello, González Garza afirmó, "mi trabajo es llevar delincuentes a prisión y es lo que estamos haciendo".

Insistió que no puede detenerse a pensar si se está sobrecargando de trabajo al Poder Judicial o se están sobre poblando los penales en la entidad.

"Estamos solucionando asuntos de 2015, de 2016, no podemos dejar que haya ese sentimiento de impunidad en el estado, tengo 3 mil órdenes de aprehensión pendientes y me las voy a acabar.

"Algún día me las voy a acabar, y si me dejan de fiscal me las voy a acabar, y si no me dejan pues tiene mucha tarea el que vaya a venir", destacó.

Por otra parte, el procurador mencionó que insistirán en que haya más jueces de control debido a que se están triplicando las audiencias con respecto al año 2016.

"El año pasado se judicializaban de 400 a 500 carpetas, y ahora se judicializan mil 800, imagínese la diferencia para el Poder Judicial estar recibiendo esa cantidad de asuntos, yo los entiendo, están sobrecargados de trabajo", precisó el funcionario estatal.

Por fin le pusimos atención al narcomenudeo

Tras afirmar que no existen nuevas células en la entidad que se estén dedicando al narcomenudeo, sino que ahora el estado sí está, por fin, poniendo atención en el tema, el procurador Bernardo Jaime González Garza aseguró que no existe una intensificación del narcotráfico en la entidad.

Sino que dada el alza de más de 800 por ciento en los cateos, es que en las estadísticas delictivas aparecen más delitos de narcomenudeo en el estado que en año previos.

"No se ha incrementado el delito de narcomenudeo, es que por fin le pusimos atención, y ahí están las estadísticas, cateos había 20 a 30 al año, ahorita llevamos más de 250, es que le pusimos atención, no es que 'oye, el narco se intensificó', no, es que fuimos por ellos.

"Estamos agarrando el toro por los cuernos, ahí está otro delito, la trata de personas, nadie hacía nada, no es que se incremente el delito, es que nos estamos metiendo a las entrañas de lo que nadie le quería buscar", puntualizó González Garza.

Cabe destacar que de acuerdo a las cifras oficiales de la PGJNL en los primeros diez meses de este año, 2017, suman en Nuevo León 2 mil 175 delitos de narcomenudeo.

TE RECOMENDAMOS: Ley de Asentamientos Humanos será más estricta

Mientras que en todo el año 2016 se registraron mil 611 casos, y durante el 2015, un total de mil 849, un total en esos 24 meses de 3 mil 460, es decir, se pasó de 144.16 por mes, en los últimos dos años, a 217.5 delitos durante este 2017, un alza del 50.87 por ciento en este delito.

Por otra parte, el procurador de Justicia en la entidad, aunque señaló que a la dependencia que dirige no le compete la prevención del delito, adelantó que para los meses de noviembre y diciembre los delitos de robo bajarán en Nuevo León, "por tanto delincuente que estamos llevando a la cárcel".

Luego de el alza que tuvieran en el mes de octubre, comparado con septiembre, algunos de los tipos de robo, como el de persona, a negocio y de vehículo, además del homicidio.

Aunque, comentó, los homicidios subieron debido a los hechos del penal de Cadereyta.

"Si le resta el número de homicidios que hubo al interior del penal de Cadereyta, (octubre) fue el mejor mes", indicó Bernardo González.