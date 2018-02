Favorece a procurador conocer sistema penal para Fiscalía

Monterrey

Sin ahondar en el tema ni hablar mal de ninguno de los candidatos, el procurador Bernardo González Garza afirmó que es un punto de ventaja conocer el nuevo sistema penal acusatorio para quienes busquen ocupar el cargo de Fiscal General Autónomo.

En entrevista por la mañana al realizar una guardia de honor frente al monumento a Venustiano Carranza, el titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado dijo que ya no cabe en estos puestos quienes no tengan un perfil de capacitación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

"No me gustaría hablar mal de nadie, sin duda enfrentamos un nuevo sistema donde no cabe quien se haya preparado con el antiguo sistema, quienes no tengan la experiencia, inclusive en procuración de justicia y en materia penal.

"Yo les diría que mantengo mi respeto hacia todos los aspirantes y ya será el comité el que haga precisamente esa evaluación de quien pueda tener el perfil académico", manifestó.

El pasado 18 de enero, González Garza presentó su registro como aspirante a la Fiscalía General con el aval de organismos e instituciones como Caintra, la UDEM, la Facultad de Derecho del Tec de Monterrey, de la UANL y hasta con el respaldo de la Arquidiócesis de Monterrey.

El procurador afirmó que aún no ha recibido llamada alguna por parte del Comité de Selección ya que aún están en el proceso de revisión de los expedientes de los aspirantes.

"Estoy atento a lo que pueda decir el Comité de Selección, no he recibido aún ningún llamado para alguna entrevista, estaré muy atento; entiendo que tienen muchos expedientes que revisar, 73, creo, una vez analizados éstos empezarán hacer llamados a las distintos candidatos para que en su momento comparezcamos, vamos a esperar los tiempos, estamos muy tranquilos, pero con mucho trabajo", dijo.

¿Es un punto a favor para ustedes?

"Agradezco mucho que lo pregunte, yo creo que sí", respondió González Garza.