Se registra procurador para buscar Fiscalía General

Monterrey

Con el aval de organismos e instituciones como Caintra, la Universidad de Monterrey, la Facultad de Derecho del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y hasta con el respaldo de la Arquidiócesis de Monterrey, de entre decenas de recomendaciones, este jueves el Procurador General de Justicia, Bernardo González Garza, presentó su registro como aspirante a la Fiscalía General.

El funcionario estatal acudió en punto de las 14:30 al Congreso del Estado, donde entregó en la Oficialía de Partes la documentación que requirió el Poder Legislativo para quienes deseen aspirar a este cargo contemplado dentro del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Citó que hay decenas de instituciones, como fiscalías de otros estados, la delegación de la PGR, la Comandancia de la Séptima Zona Militar, además de organizaciones civiles y barras y colegios de abogados que le dieron su apoyo por escrito.

"(Incluyo) diversos apoyos de instituciones académicas en el estado, de organismos, de cámaras empresariales en el que me recomiendan y dan su respaldo para la aplicación de un servidor para el cargo, y es por eso que acudo en tiempo al Congreso para presentar mi intención en el debido tiempo y esperar las decisiones que se tengan a bien, y las entrevistas del Comité de Selección, y una vez con ello esperar la decisión del Congreso, pero acudimos, insisto, en tiempo para buscar la Fiscalía General del Estado.

"No quiero adelantarme, hay un Comité de Selección ciudadano que buscó el Congreso que éste fuera el que hiciera un primer filtro, y bueno, pues cumplo al menos con los requisitos legales y ellos valorarán los demás perfiles que se inscriban y en su momento hacer una resolución, yo estoy muy confiado en que ellos se sujeten a las normas y a las bases que emitieron, y en su momento ojalá y que sea el perfil idóneo dentro de los cuatro últimos participantes", comentó.

Aclaró que su rendición de cuentas ha sido con la población y que así seguirá si continúa en la Fiscalía General.

El candidato se definió como un técnico, que puede estar al frente de la Fiscalía, sin mezclarse con la política.

Hasta el momento, Bernardo González es el tercer aspirante que se registra para buscar este cargo, para el cual quedan de plazo de registro seis días hábiles, ya que antes que él lo hicieron Mario Alberto Hernández Ramírez y Héctor Morales Aldape.

"El gobernador hizo una propuesta (la mía) y así se le llamaba, propuesta, y ya tuve una vez el apoyo por unanimidad de todo el Congreso, si el Congreso no hubiera confiado en el perfil de un servidor hubiera dicho que no, lo que se trata ahora es que el Congreso vea un perfil técnico y yo al menos no tengo ningún conflicto de interés", comentó.

El viernes de la próxima semana vence el plazo para quienes deseen contender para este cargo, además de la Fiscalía Anticorrupción, que tiene hasta hoy un solo registro, el del ciudadano, Alejandro César Lozano Curiel, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que no tiene candidatos.