Diputados 'traban' sanción más dura para quien porte armas

La Cámara de Diputados tiene detenido el decreto de reforma aprobado por el Senado para incrementar de siete a 15 años de prisión a quien no lleve consigo el permiso de portación de armas expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por ello, el autor de la iniciativa, Luis Humberto Fernández, hizo un llamado a los diputados para que "destraben" la reforma, debido a las quejas del comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, quien dijo que los homicidios con armas de fuego aumentaron 73 por ciento con el nuevo sistema de justicia penal.

Al respecto, el senador de Nueva Alianza, Manuel Cárdenas, negó que el incremento en homicidios se deba a la implementación de este sistema judicial.

"Lo que no se dice es que de los más de seis mil consignados por portación de armas de uso exclusivo del Ejército durante los últimos tres años, sólo a poco más de 140 se dictó como medida cautelar la prisión preventiva, porque el ministerio público no acreditó fehacientemente, con datos, que se trataba de personas peligrosas, y que casi 700 de ellos quedaron libres porque no se encontraron elementos para vincularlos a proceso", explicó.

El permiso de portación de armas podrá ser expedido por la Sedena únicamente cuando se compruebe que el solicitante no tiene antecedentes penales.













SBG