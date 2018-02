Priistas, ni angustiados ni desesperados: Aristóteles Sandoval

México

Bajo los pórticos de la Casa Jalisco se le ha preguntado cómo será recordado. Y ha dicho: como un gobernador sensible, humilde, que logró transformar parte de la entidad:

¿Ya se acaba su gobierno?

En diez meses. Como en un maratón los últimos cien metros: hay que dar todo.

¿Hacia dónde va, gobernador?

Regresar a mis labores académicas, a mi despacho.

¿Quedan huesos?

No, ya los están repartiendo todos.

¿Y si se pasa con AMLO?

No, no. Soy muy claro en mis convicciones.

Le recuerdo que ha prometido amnistía.

Nosotros estamos trabajando y combatiendo el crimen.

Por cierto, ¿le gustó el poder?

Bueno, siempre lo debes utilizar para transformar.

¿De qué le sirvió?

Una gran satisfacción transformar la vida de muchas personas.

¿Qué aprendió?

Humildad, sensibilidad. Los golpes también te hacen muy fuerte.

¿Lo volvería hacer?

Sin duda, servir desde cualquier espacio con o sin cargo.

¿Algo por lo que deba ofrecer disculpas?

Hasta el momento, no. Espero que mis errores no lleguen a afectar.

Sigamos serios, ¿qué Jalisco deja?

Un Jalisco líder en empleo, reducción de pobreza, líder en el campo.

¿Lo que queda por hacer?

Consolidar el modelo de transformación, el metro quiero inaugurarlo.

¿Al final, cuál fue la virtud para Aristóteles?

El aprender a escuchar y la humildad.

¿Más endeudamiento?

No. Tenemos finanzas claras y limpias.

A ver, ¿logró el mando único?

No, me quedé a 60 por ciento.

¿Logró depurar a policías?

Sin duda, aunque no son mis hijos, seguramente sigue habiendo problemas.

¿Entregó computadoras a primarias públicas?

Computadoras, tecnologías, es lo que va a revolucionar a la humanidad.

¿Se redujo el salario de gobernador?

Sí, me lo reduje. Y todos los directores. Lo enviamos a becas para niños indígenas.

¿Y aumentaron a los jueces?

A los jueces, ministerios públicos y policías.

¿De los tres mil compromisos cuántos quedó a deber?

Voy en 90 por ciento.

¿Qué decía Aristóteles de la verdadera sabiduría?

¿El filósofo o yo? Sabiduría es lo que le pido a mi Dios para tomar mejores decisiones.

¿Su Dios?

Así es.

¿Ha dudado de sí mismo?

Seguramente en acciones, reflexivo.

¿De la corrupción qué piensa?

Un cáncer que vamos a erradicar.

Por cierto, ¿con los mismos bienes con los que llegó, se va?

Con mi sueldo que presenté en 3 de 3.

¿Nada nuevo?

¡Nada nuevo!

¿Ni acciones en inmobiliarias?

De ninguna manera.

¿Terrenos a bajo precio?

No. Lo que tengo en mi 3 de 3.

¿Ni en Querétaro?

No. En Vallarta un departamento. Regresaré a mi casa, haré adecuaciones solamente.

¿Flotas de taxis?

No, ni Uber ni taxis.

¿No pidió cuotas por contrato?

Jamás, que lo denuncie si alguien pidió cuota.

¿Pues qué tipo de gobernador priista fue?

Un gobernador diferente, a la altura de la exigencia de mi gente.

A propósito, ¿todavía se siente priista?

Sin duda.

¿Seguro?

Me siento un priista diferente.

¿No vende más no ser militante del PRI?

Durante 18 años fui oposición, hoy llegué aquí y quiero salir con la frente en alto.

¿Se lo preguntamos a Meade?

Por supuesto.

¿Cómo está la casa tricolor?

Hoy se está organizando.

¿Angustiados?

No, estamos en la contienda.

¿Desesperados?

Para nada.

¿Incluso Ochoa Reza?

No, es muy combativo.

¿Aún quiere dirigir al PRI?

No se me quita el sueño. Me gustaría.

¿Quién se quedará con el partido?

La militancia, los que tengan ideales y convicciones.

¿Eso que lo escuche Osorio Chong?

Sí, por supuesto.

¿A Aristóteles le quedan amigos en el gobierno federal?

Sin duda.

¿Como a César Duarte?

A él lo conocía.

¿Sabe dónde está?

No, desde antes que saliera ya había perdido contacto con él.

¿Recuerda qué decía Aristóteles del cinismo?

No recuerdo. Leí Ética a Nicómaco, pero no recuerdo exactamente el cinismo.

En fin, ¿todavía piensa que Meade es un ganador?

Sí, reúne todos los requisitos.

¿Ganan o se imponen?

Gana México.

¿Ganan como en el Estado de México?

Se ganó.

¿Como en Coahuila?

Se ganó. Es el acta lo que dice quién ganó.

¿Y el PRI ganará en Jalisco?

Sin duda, se hará todo el trabajo, pero eso lo decide el pueblo de Jalisco.

¿Con Miguel Castro?

Es el mejor perfil.

¿Castro conoce el Jalisco rural?

Sí, estuvo trabajando un programa participativo en las regiones rurales.

¿El del voto verde?

Así es: el voto del campo.

¿Usted trabaja para su campaña?

Trabajo para los jaliscienses.

¿No opera para él?

No. Es mi amigo. Lo electoral está en otro lado.

¿Cuántos campesinos trabajan en los sembradíos del crimen?

Seguramente hay gente que no tiene otra alternativa. Hemos ido a ofrecerles alternativas de desarrollo.

¿Eso es buen voto?

No, el buen voto es de un buen jalisciense.

Seamos serios, ¿cuántos votos le dará a Meade?

Eso lo deciden los jaliscienses y la organización del partido.

¿Cuánto le piensa juntar para la campaña?

Nada más que mi ánimo y seguramente mi voto.

¿No le han pedido cuota?

No, nunca.

¿Pues qué tipo de gobernador priista es usted?

La sociedad es muy crítica y queremos estar a la altura.

¿Meade le ha ofrecido algo en el gabinete?

No.

¿Y si mejor se pasa con AMLO?

No. Creo en Meade.

¿Ni por moda?

Ni por moda.

¿No sería un mejor candidato, don Aristóteles?

No, yo cerrando bien mi administración.

¿Ya no quiere ser Presidente?

Desde niños todos hemos soñado con ser Presidente.

¿Por cierto, afuera está Alfaro?

¿De dónde?

¿Rencores?

Con nadie.

¿Lo ha intimidado?

Nunca.

¿No les ha mandado a sus oficiales?

No, para nada.

¿A usted lo han extorsionado?

No.

¿Cómo le hizo para no serlo?

Colgando el teléfono.

¿Gobernador, negoció con el crimen organizado?

Nunca.

¿Lo dejaron gobernar más que el Congreso del estado?

He avanzado con el Congreso del estado también.

¿Compró conciencias?

Nunca.

¿Ni para iniciativas de ley?

Diálogo, debates y coincidencias.

¿Gobernó para los jaliscienses?

Sin duda.

¿Y para su nueva generación?

Nunca.

A propósito, ¿qué decía Aristóteles de la mariguana?

Aristóteles, como buen biólogo, debió haber demostrado sus virtudes.

¿Fue él o quién dijo: “el hombre es por naturaleza un mariguano”?

Es un animal político, un politikón.

¿En todo caso, la legalización nos hará más libres?

Menos violencia sin duda. Hay que debatirlo.

¿Eso lo sabe el cardenal Sandoval Íñiguez?

Seguro.

¿Ha usado armas?

He ido a campos de tiro a acompañar a los policías. En lo personal, no.

¿Vengativo?

No. La venganza la escribo siempre en el hielo.

¿Ha salido a ver cómo ha crecido la delincuencia?

Sí, conozco mi realidad.

¿Más robos con violencia?

Falta mayor coordinación con todos los ámbitos de gobierno.

Uno de cada cinco jaliscienses dice haber sufrido un delito

Tenemos que reducirlo.

¿La segunda entidad con mayores crímenes de odio?

Hoy por hoy estamos revisando la desclasificación de feminicidios.

Vuelvo, ¿el mejor éxito de su gobierno será que Alfaro gobierne?

El mejor es el que valora el jalisciense y pueda vivir mejor.

¿Hay quien le gane a Alfaro?

Sin duda.

¿Qué negoció con él?

Nada: trabajos de gestión pública.

¿Alfaro ha dicho que lo va a fiscalizar?

Qué bueno, es la obligación de todos.

Se lo preguntamos de una vez: ¿piensa huir?

No, no tengo por qué huir.

Detengámonos, ¿a qué debe que aumentó la presencia del crimen organizado?

Un reacomodo del crimen ya que lo venimos combatiendo y conteniendo.

¿La nueva generación llegó a 22 entidades?

Lo advertimos. La metanfetamina lo ha hecho un cártel muy poderoso.

Alguna instancia institucional debió coludirse, ¿no?

No tengo conocimiento. Pero policías infiltrados hoy están en la cárcel.

¿Hay alguna razón por la cual gente de su equipo quiera denunciarlo?

Lo desconozco.

¿Traiciones?

Seguramente.

¿“Narcogobiernos” en Jalisco?

No, de ninguna manera.

¿Estado fallido?

Hemos tomado el control en muchos municipios.

¿Miente Víctor Hugo Prado?

Seguramente tendrá sus argumentos.

Por cierto, ¿es verdad que ya van a agarrar a “El Mencho”?

Estamos trabajando todas las autoridades para detener delincuentes.

¿Todavía se anima a asesorar a Corral?

Estoy dispuesto.

¿Qué consejo le daría para lograr credibilidad?

Que arreglen el desorden en temas económicos, de rezago.

En fin, ¿que a usted le tienen listo su expediente?

Seguramente van a inventar muchas cosas.

¿Algún video?

No creo.

¿Fiesta con los amigos de lo ajeno?

Nunca. Cuido mis amistades.

¿Limpio?

Limpio.

¿Pues qué tipo de gobernador priista fue usted?

Siempre quise ser un gobernador diferente.

¿Nada se llevó?

Nada.

¿Y cuando se sepa todo, qué dirá?

¡De frente: siempre se sabe todo!