Dirigente niega renuncia de priístas en Torreón

Torreón, Coahuila

La mayoría de los supuestos cuadros priistas de Torreón que anunciaron su salida para apoyar al PAN, militaban en el PRC desde hace años y no en el PRI.

Shamir Fernández Hernández, dirigente del Comité Directivo en Torreón, dijo que esta acción no fue más que un intento de golpe mediático y agregó que dos de los que encabezaron este movimiento fueron administradores públicos malos, por ello se les debió hacer a un lado desde hace tiempo.

Agustín Castor Adame fue militante del PRI en el municipio de Viesca y este jueves anunció su adhesión al PAN, al igual que 100 personas.

Junto con él anunciaron su salida del PRI, José Rodrigo Hernández Román, Martha Román Quiñones y Héctor Manuel Ruvalcaba Yasin.

"Quiero aclarar que Héctor Yasin se fue al PRC desde hace años y de ahí se va al PAN, no es que renunciaran al PRI, lo que quieren es confundir al ciudadano. Algunos de los que se fueron deberían de mostrar su mal historial durante su paso por la administración pública, por ello es que se hicieron a un lado pues no sirvieron, no funcionaron. En el caso de Castor Adame, él es de Viesca y no se puede emitir una opinión precisamente por ello".

Señaló que el partido se encuentra muy fortalecido y se cuenta con una estructura sólida y ellos en ningún momento estuvieron contemplados.

"Nosotros hemos sumado liderazgos panistas quienes están convencidos de que Riquelme Solís y Mery Ayup son la mejor propuesta para Coahuila y para Torreón. A esos liderazgos que dicen eran priistas y no lo son, se le debe verificar sus antecedentes. Mienten al decir que eran del PRI ellos renunciaron al PRC, este partido sí va en coalición con nosotros, pero de ahí es donde salieron ellos", afirma.

Afirma que se trata de una situación mediática, probablemente hasta los panistas fueron engañados por ellos.

"Es una cuestión muy política, desgraciadamente no es una exposición de propuestas ni de personas profesionales en la administración pública", afirma.





