Solo con fugas y errores nos podrían ganar: PRI

Tampico

El presidente del PRI en Tamaulipas, Sergio Guajardo Maldonado, afirmó que la meta es ganar el 2018, recuperar lo perdido, además rechazó que su partido vaya a ser relegado a un tercer lugar en los comicios por venir, pues afirma que cuentan con una buena base de militantes que tomarán las decisiones de su municipio, ese fue el acuerdo tras la renovación de la dirigencia estatal.

A semanas de asumir la dirigencia, ¿cuál es el diagnóstico del partido que preside?

Tenemos una buena base militante. Muy bien estructurado todo lo que son los sectores, las organizaciones. En esta etapa debemos de hacer un esfuerzo de reagrupamiento, de reestructuración, donde haya que reestructurar.

Traemos varias dirigencias con un período vencido, pero al no poder hacer un proceso de elección, por estas fechas, sí podemos hacer uno de sustitución, pero que tiene que tener dos factores para poder proceder.

El primero: que el presidente actual ya no quiera seguir, y el segundo que los grupos locales quisieran un proceso de renovación, si se dan estos dos factores, entramos a la etapa de sustituir al presidente del partido.

¿Cuáles son los objetivos y la meta en este encargo?

La meta es ganar el 2018. Partimos de que recuperar el territorio perdido es fundamental para la vida del partido en el estado.

Objetivos, el primero fue poder integrar un Comité Directivo Estatal, representativo de la geografía, de las corrientes políticas, y que pudiera tener la participación de jóvenes y mujeres.

El segundo objetivo es poder hacer una reestructuración sana de los Comités Directivos Municipales, basada en lo que los grupos locales quisieran.

Eso fue parte del ofrecimiento que hicimos, que las decisiones ya no se iban a tomar en Victoria, que las decisiones se iban a tomar en cada uno de los 43 municipios, desde ponernos de acuerdo qué dirigencia municipal queremos, hasta el cómo habremos de integrar la estructuras de organización y de elecciones, en el siguiente proceso, y luego llegar a la parte del método de selección, de la selección de candidatos al cabildo en general y luego a la presidencia municipal.

Vamos a integrar cabildos con candidatos a regidores y síndicos que asuman su papel de candidatos, no de acompañantes al candidato a alcalde.

Que traigan tierra en los zapatos, territorio, que sean conocidos, que sean gente que ha militado, que ha trabajado en algún proceso dentro del partido, y que obviamente sean gente que le aporte votos a la fórmula.

He pedido a las estructuras de los municipios donde hemos estado, que una vez que tengamos el candidato a presidente, una de las regidurías que le vamos a pedir va a ser para la estructura, ocupamos que la estructura que nos lleva los votos; un regidor que sea uno de ellos, que le permita resolver muchas de las gestiones que se les presentan.

Se tardaron en levantar tras lo que pasó en junio de 2015...

No me explico por qué se dejó pasar tanto tiempo. Creo que esto, hablando de la estructura estatal, tuvo mucho demérito, en contraparte ocasionó que muchas de las estructuras municipales se reagruparan a lo local, y felizmente tenemos partidos actuantes, vivos; a la raza no le gusta perder, y vio que si no nos arreglábamos en lo estatal, en lo nacional no había acercamiento, ellos tenían que ver por su municipio y ver cómo iban a solucionar problemas locales. Esa fue la parte buena de este tiempo que pasó.

Algunos priistas mejor se fueron

Muchos de ellos se han ido por intereses personales. Tienen flaca memoria, se les olvidó lo que el partido ha hecho por ellos.

Se respeta las decisiones personales que han tomado, pero no se comparte, es falta de agradecimiento, falta de lealtad al partido que les dio parte del capital político con el cual cuentan, o creen que cuentan, porque piensan que si en la elección donde fueron diputados o alcaldes sacaron 40 mil votos, al irse a otro partido se van a llevar a 40 mil electores. Es falso. Seguramente se llevarán a su familia, a uno que otro grupo.

Algunos amigos de los que se han ido, o andan en ese proceso, han hecho dos cálculos mal. No se van a llevar todo lo que algún momento votó por ellos. El segundo es que no los están recibiendo con aplausos, ni con candidaturas.

Pronósticos ponen al PRI como tercera fuerza en 2018...

Falso. Morena, ¿a qué le tira?, no a ganar el Senado, ni siquiera le va alcanzar para una diputación federal. Fuera probable que algunos municipios en lo particular donde cometamos errores en las candidaturas, y tengamos alguna fuga a Morena podrían ganar una presidencia municipal.

López Obrador lo sabe, el partido a nivel nacional lo sabe, y eso sería un tercer mal cálculo de alguno de estos compañeros. En el sureste tiene gran fuerza, pero que ocupa del norte para poder tener ciertos números que le permitan competir en la Presidencia de la República.

Está utilizando a algunas gentes que le van a ayudar a sumar para su causa nacional, no para las posiciones locales; ese es un tercer mal cálculo de algunos de los que están optando por esa posición.

Está muy claro que el tema es PRIPAN, como así ha sido históricamente, la fuerza de la izquierda en todo el norte no le da para ganar una elección estatal.

¿Los exgobernadores dan mala imagen al partido?

Primero hay que reconocer lo que como gobernadores hicieron por el estado. Hay que reconocer el tema de las carreteras que se construyeron, el Metropolitano (espacio cultural) que está en Tampico.

Reconocer muchas de las obras de infraestructura que tiene la zona conurbada; que algunos de ellos fueron los que implementaron el programa de inglés en las escuelas primarias, el sistema de becas para todos los alumnos de primaria, prácticamente al 100%; que por cierto el actual gobierno ya las quitó, en gran medida.

Hay que reconocer el sistema de salud que había, donde nunca tuviste desabasto de medicinas. Esa es la parte que los exgobernadores representan para el PRI Tamaulipas y para la ciudadanía en general.

Sin descartar, sin querer tapar el sol con un dedo de los problemas legales que tienen, son problemas que en lo particular están enfrentando.

Creo que el saldo de su gobierno es un saldo positivo. El tema que en lo personal ellos traen, lo estarán enfrentando de forma personal, y como compañeros, gente que les reconoce lo que hicieron para el desarrollo del estado se les desea suerte, y éxito, en el proceso personal que están llevando.





JERR