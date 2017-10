Que se calle que ya no hable: Lety Herrera a Dirigente del PRI

Durango

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, lamentó las declaraciones del dirigente del PRI de Durango, Luis Enrique Benítez Ojeda, quien minimizó el trabajo de La Laguna y los pocos votos en el pasado proceso electoral.



"Es lamentable y más en estos momentos en que inicia un proceso electoral, que el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Luis Enrique Benítez Ojeda esté haciendo declaraciones que dividen y enfrentan a los priistas", expresó.

La edil, el Cabildo así como los representantes de los organismos priistas de La Laguna ofrecieron una rueda de prensa en la ciudad de Durango, donde además le piden al dirigente que por el bien del Partido, se mantenga callado y ya no haga este tipo de declaraciones.



Leticia Herrera apuntó que las declaraciones de Benítez Ojeda son desafortunadas pero sobre todo equivocadas, pues los resultados obtenidos en La Laguna fueron evidentes y más que positivos, dado que el candidato priista al gobierno estatal había ganado esa región.



"Que se calle, que ya no hable, que ya no haga declaraciones y que no le ganen las ansias de aparecer en los medios porque lo único que está haciendo es dividir", aseguró.



De igual forma, agregó que Luis Enrique Benítez sí está trabajando por la unir a los priistas, "pero unirnos a todos en contra de él", afirmó.





dcr