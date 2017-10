Lety Herrera pide perfiles ganadores y no amiguismos

Durango

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, rechazó que se necesite una “operación cicatriz” con la dirigencia del PRI Durango, pero reconoce que siguen sin recibir el respeto que merecen los laguneros.

Afirmó que para la designación de candidaturas esperan que sean en base a la exigencia de la sociedad y no por “amiguismos o compadrazgos”.

“No estamos contentos todos, es mentira quien diga que estamos contentos todos, no hay unidad, yo creo que el presidente puede hacerlo, tiene la capacidad tiene con qué para hacerlo”.



“Yo no le llamaría operación cicatriz, le llamaría respeto absoluto a los priistas de La Laguna, ya hay diálogo y es lo único que exigimos, respeto y unidad, estamos en un proceso electoral que se avecina ya muy pronto, yo lo he dicho siempre, cuando los priistas estamos unidos, no hay partido que nos venza, pero desunidos sí”, apuntó.

Remarcó que para el próximo proceso ellos exigirán las candidaturas que les corresponden, “pero tienen que ser perfiles ganadores, tienen que ser perfiles que la ciudadanía acepte, que hayan cumplido porque la sociedad ya no quiere más de lo mismo o de los mismos, que a fuerza, por capricho, porque este me conviene o porque es el que debe de estar, ya no, que es lo que quiere la ciudadanía y que sean los que regresan a darle cumplimiento a lo que prometen”.

Cuestionada sobre si cree que esta característica será respetada para la designación de candidaturas, Herrera Ale, respondió, que será la parte que exigirán, que todos sean tomados en cuenta, primero porque no tienen representación en el comité directivo estatal del PRI, sin embargo dijo que ellos trabajarán y harán lo que les corresponde porque son priistas “luchones y ganadores”.

También se le preguntó si no fue invitada como a otros militantes para que colaborara en pintar las oficinas del CDE del PRI en Durango, (acción que se llevó a cabo este fin de semana encabezado por el actual presidente Luis Enrique Benítez Ojeda), la alcaldesa afirmó que ella no es pintora, ni de profesión, ni de oficio, además de que ella no tienen por qué venir a pintar el edificio.

“No queramos dar lástimas”, enfatizó y agregó que en lugar de esto, lo que deberían hacer es trabajar en la unidad.

dcr