Durante una gira por municipios del sur del estado el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) y candidato al Senado de la República, Samuel García, advirtió que el PRI recibirá el voto de castigo en las elecciones de este primero de julio.

Agregó que MC le robaría las casillas al PRI debido al hartazgo ciudadano por los gobiernos del ex gobernador priista Rodrigo Medina y el gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón.

"Esta elección en particular y, sobre todo Nuevo León que está dolido con Medina y con "El Bronco", muchas alcaldías ya no las va a ganar el PRI van a ser de Movimiento Ciudadano. Ya hoy el PRI va a recibir un voto de castigo. No podemos tolerar estos gobiernos nos han visto la cara una y otra vez cada tres años", dijo.

En Galeana, el dirigente encabezó el recorrido por el Ejido Puerto México junto con su compañera de fórmula al Senado, Indira Kempis; el candidato local Félix Ramírez; el candidato por el distrito 9 federal Javier Gutiérrez, y Cristina Luna, del distrito 26 local.

Posteriormente, acudieron al municipio de Doctor Arroyo, donde estuvo acompañándolos la candidata de MC a la alcaldía, Blanca Martínez Loera. Finalmente concluyeron la gira por Aramberri, Zaragoza, Iturbide y Linares.