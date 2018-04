Transparencia no es populista, es obligatoria: diputados

Monterrey

Luego de que el candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, calificara de populista la medida de publicar sus declaraciones patrimoniales, legisladores locales del PRI y del PAN vieron preocupante su postura, pues advirtieron que se trata de una exigencia ciudadana y de una obligación para quienes ejercen cargos públicos.

La declaración del gobernador con licencia, Rodríguez Calderón, surgió por el reto que lanzó su contrincante priista José Antonio Meade hacia los demás candidatos a la Presidencia sobre transparentar sus bienes.

Jaime Rodríguez aceptó el reto aunque señaló que se trata de una medida populista, sobre esto, el legislador local del PRI, Héctor García, opinó que no se debe descalificar tan a la ligera un tema que es de suma importancia para los ciudadanos.

Además, García opinó que esta postura es una "confesión ficta" de lo que piensa y de su forma de proceder en caso de alcanzar la Presidencia.

"No son temas populistas, son temas de transparencia y de rendición de cuentas que hoy se nos exigen a quienes estamos en un puesto público. Yo creo que no hay que descalificar tampoco el hecho de la obligación de un gobernante para decir lo que tenga y no necesariamente tiene que tener poco, puede ser mucho, pero siempre y cuando haya sido licito.

"Además, es una confesión ficta de lo que estás pensando si llegases a otro puesto público, o sea para ti, ese tipo de transparencia no sería un tema vital, cuando para los ciudadanos es un tema importantísimo", dijo.

Por su parte, el legislador del PAN, Hernán Salinas, opinó que todos los candidatos a la Presidencia de la República deben de atender esta exigencia ciudadana y transparentar sus bienes privados.

"Lo que la ciudadanía exige es que haya mucha transparencia, que haya rendición de cuentas, y estos ejercicios son parte de lo que hoy la ciudadanía exige; creo que el gobernador, al igual que el resto de los candidatos, deben de cumplir con lo que la ley exige en este rubro y transparentar lo que deba de ser", concluyó.

Rodríguez Calderón dio a conocer que tiene en su posesión 260 hectáreas en terrenos y cada una está valuada entre los 50 y 60 mil pesos y cerca de dos millones y medio de pesos.