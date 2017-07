Morena y PRI, amenazados por el frente, dice Zambrano

México

El legislador y ex dirigente nacional perredista Jesús Zambrano afirmó que el PRI y Morena se ven amenazados por la eventual conformación del frente amplio democrático como alternativa ante los autoritarismos.

"Hay quienes descalifican obviamente por interés: el PRI, porque sabe que somos una verdadera opción ante su autoritarismo presidencialista, y López Obrador, líder y dueño de Morena, porque sabe que somos la opción realmente democrática para una salida que México necesita", puntualizó.

El vicecoordinador de los diputados federales del PRD cuestionó asimismo los liderazgos internos de su partido que amagan con una desbandada de militantes, en caso de que la dirigencia pacte una alianza electoral con el PAN.

"Actitudes como estas evidencian irresponsabilidad, desesperación y sectarismo autoritario de quienes lo hacen. O se hace lo que ellos dicen o amenazan con irse; bien dice el refrán: "¡Dios los hace y ellos se juntan!", reprochó Zambrano.

Sostuvo, además, que la iniciativa de avanzar en la formación del frente opositor cuenta con el aval de la gran mayoría del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, así como de los gobernadores emanados de ese partido y los liderazgos internos de mayor de peso.

"Pronto iremos a un Consejo Nacional que avale estas decisiones que se dan en apego estricto a lo resuelto por nuestros congresos nacionales", dijo.

El también dirigente de la corriente perredista Nueva Izquierda saludó, en ese contexto, el interés y la actitud de múltiples personalidades del país ante la iniciativa de conformar un frente amplio democrático que dé salida al actual régimen político y a las manifestaciones de hartazgo social.

Secundó asimismo a quienes advierten el riesgo de que un eventual triunfo electoral de López Obrador signifique la instauración en México de un régimen similar al de Nicolás Maduro en Venezuela.

"No queremos vernos en una situación similar a la de Venezuela, en donde un presidente que se asume como de izquierda en realidad lo que hace es socavar la democracia atentando, desarmando, desarticulando a las instituciones, al Parlamento, al Poder Judicial", remarcó Zambrano.

Reconoció que la conformación de un amplio frente opositor no es fácil, pero anticipó que el PRD hará la parte que le corresponde con humildad, generosidad y, sobre todo, con responsabilidad con el país.

"La conformación de un frente que sume voluntades, fuerzas plurales, organizadas en partidos y organizaciones políticas, sociedad civil e intelectualidad, liderazgos del medio empresarial y organizaciones no gubernamentales no es una tarea fácil, pero no hay que desacreditarla a partir de las dificultades", dijo.