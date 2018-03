Atribuye PRI a seguridad alza en costo de material electoral

Monterrey

Aunque aclaró que en la revisión de las cuentas públicas se analizará si en la compra del material electoral hubo anomalías por costar el doble de lo que se invirtió en la elección de 2015, la bancada del PRI en el Congreso del Estado consideró que el incremento se debe a que cada vez se le aplican más medidas de seguridad a las boletas electorales.

El diputado priista, Héctor García, expresó que se trata de elecciones muy caras, y además, hay quien sugiere consultas populares a las que se les deberá aplicar candados en el Poder Legislativo para definir su concepto.

TE RECOMENDAMOS: Material electoral costará el doble que hace 3 años

"Ojalá que no sea así (que se encareció por irregularidades), la elección en su momento deberá ser auditada y ojalá que no haya nadie que se esté pasando de vivo, porque además de caro y abusivo me parecería que vamos hacia atrás, ojalá no sea así, ojalá el gasto sea transparente", comentó.

MILENIO Monterrey publicó que aunque constantemente se han quejado por la falta de presupuesto ante el Congreso local, la Comisión Estatal Electoral (CEE) compró casi al doble, con una inversión de128 millones 356 mil 570 pesos, los servicios de material y documentación electoral para la jornada de este 2018, la cual contempla una cantidad similar de boletas y urnas que en el 2015.

"Pues es que cada vez somos más desconfiados los ciudadanos y los partidos políticos llevando la voz de ellos, cada vez le metemos más papeles de seguridad y más seguridad a las cosas, creo que un día maduraremos en democracia y podremos tener, sino confianza, al menos saber que la institución con su solo hecho o dicho pueda ser confiable.

"Lamentablemente si preguntan a detalle cuánta seguridad lleva el papel de las boletas, es porque el PRI impugna algo cuando pierde, y luego el PRD cuando pierde, y resulta que ya trae 50 candados de seguridad, que eso encarece muchísimo, nada más hay una empresa en el país que hace este tipo de boletas con tecnología extranjera y que obviamente cuesta mucho, yo no sé si sea el costo real o no, pero creo que nosotros mismos cada vez encarecemos las cosas, debemos de pasar en breve a otra cosa que es el de la confianza en las instituciones para además presupuestariamente no estar pegándonos solos", declaró.