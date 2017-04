No apoyará PRI interinato si Elizondo lo solicita

Monterrey

Luego de que el ex coordinador Ejecutivo del Gobierno del Estado, Fernando Elizondo Barragán, no descarta buscar suceder a Jaime Rodríguez como gobernador interino, en caso de que busque la candidatura a la Presidencia de la República, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Marco Antonio González, precisó que no lo apoyará su grupo legislativo.

TE RECOMENDAMOS: No descarta Elizondo interinato para suceder a Jaime

El legislador señaló que aunque los argumentos de Elizondo fueron de carácter personal o familiar para separarse del cargo, ahora al no descartar buscar el interinato, ya se trata de un tema político.

“Vamos a suponer que realmente es un asunto familiar o personal, se respeta, pero ya insinuando que puede haber un tema electoral, un tema político en un futuro, ahí nos mete muchas dudas de cuál es la intención, en su momento si hubiera un gobernador interino, la bancada del PRI no apoyaría a Fernando Elizondo para que fuera el gobernador interino, eso no va por ahí.

“Habría sido más contundente si hubiera él convocado a los 42 diputados y explicarnos que era una razón personal, familiar y que ya se iba a su casa. (Si quiere ser gobernador interino) tiene que ser aprobado por el Congreso y por eso te comento que dentro de la bancada del PRI no está él en la posibilidad sucesoria de que él se quedara como interino”, declaró.

Dijo que si hay elección para la gubernatura en el 2018, tendría que ser por votación ciudadana, y que en caso de que ser así y Fernando Elizondo se postura, tampoco llegaría, ya que en la contienda anterior no rebasó ni el 3 por ciento de la intención de voto, por parte del electorado.

“Su salida nos tomó por sorpresa por la falta de atención hacia el Congreso, en el tema específico, nosotros le dimos el nombramiento, nosotros le creamos el puesto, y simplemente nos manda un correo electrónico despidiéndose, no son las formas, hicimos un gran esfuerzo para crear ese aparato gubernamental de la Coordinación Ejecutiva que cuesta alrededor de 50 millones de pesos al año.

“En realidad no vimos muchos resultados de esa Coordinación Ejecutiva y la manera en cómo se despide deja mucho que desear, finalmente nosotros creamos esta nueva figura, le dimos el mismo peso que un nombramiento del tesorero, que un nombramiento del Procurador, y que tiene que ser avalado por el Congreso, no hubo la atención por parte de él”, declaró.

KDSC