PRI impugna conformación del Frente Ciudadano

El PRI interpuso un recurso de apelación ante el Instituto Nacional Electoral, a fin de controvertir el acuerdo emitido por el Consejo General del INE el pasado 29 de septiembre, respecto de la solicitud de registro del Frente Ciudadano por México conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

En el documento fechado el pasado 3 de octubre y firmado por Claudia Pastor Badilla, representante propietaria del PRI ante el INE, se solicita que se le dé trámite "al recurso de apelación" y se remita a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación "para sus sustanciación y resolución".

Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, aseguró que "hoy el PRI impugnó el #FrenteCiudadano por México ante el INE. De este tamaño es el miedo al proyecto que va a cambiar este país".

Al publicar el documento en sus redes sociales, la líder perredista comentó que "el PRI tiene miedo porque saben que el Frente va contra su régimen de impunidad y corrupción. Saben que en 2018 se les acabará el negocio".

Acotó que "el miedo del PRI es porque hoy se encuentra en el tercer lugar de las encuestas, ya que los ciudadanos no creen más en sus mentiras".

PRI intenta ser oposición

Por otra parte, Barrales, aseguró que el PRI, asumiendo que está ya en el tercer lugar en las encuestas, intenta comportarse como "oposición".

"Con carteles me acusó de 'ser puro rollo', mi respuesta: rollo es hablar de buenos gobiernos y tener la generación de gobernadores más corrupta de la historia", expuso en redes sociales.

Esto luego de que el pasado miércoles, la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, entre gritos y jaloneos exigió que tanto el PRD PAN y Morena renuncien al financiamiento del último trimestre del año para poder lograr una bolsa de 650 millones de pesos y así apoyar a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado.

Ante ello, la líder perredista, agregó que "rollo es hablar de austeridad pero negarse a recortar la publicidad del gobierno federal, los salarios, seguros médicos, de vida y prestaciones para altos funcionarios, y así dejar de despilfarrar más de 60 mil millones de pesos".

Explicó que "rollo es hablar de combate a la corrupción y haber desviado más de 7 mil millones de pesos con #LaEstafaMaestra", en referencia a las 186 compañías fantasma que supuestamente recibieron 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones.

Subrayó que "lo que si no es un rollo es que los mexicanos ya no le creemos al PRI, que ya no queremos al PRI y que en este 2018 vamos a hacer que las cosas cambien".